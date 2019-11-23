Единственный на Алтае цементный завод ушел с молотка со скидкой в полмиллиарда

Единственный в Алтайском крае цементный завод, расположенный в Голухе (Заринский район) и признанный банкротом, нашел покупателя. В ходе банкротства цена лота была снижена более чем на 500 млн рублей, следует из информации, опубликованной конкурсным управляющим.

Конкурсный управляющий не раз выставлял на торги основное имущество, включая производственные площадки, производственный и административный корпуса, склады, железнодорожные пути, электроподстанции, линии электропередач, участки и многое другое.

Однако цена, по которой его выставили на торги в первый раз (747 млн рублей), покупателей не заинтересовала. Завод с лета 2018 года арендовала компания «ЖБИ Сибири», но ее представитесь рассказал altapress.ru, что считает цену слишком высокой.

В дальнейшем кредиторы утвердили новый порядок продажи: стартовая цена — 672,6 млн рублей, снижение цены — каждые три дня на 8%. Цена, ниже которой имущество продавать уже не будут, — 150 млн рублей.

Именно минимальную цену предложил на торгах предприниматель из Тверской области Игорь Назаров. Он был единственным участником торгов и признан победителем. Таким образом завод ушел с молотка по цене, которая на 520 млн ниже стартовой.

Завод в Голухе. Дмитрий Лямзин.

Но, вероятнее всего, Назаров действовал на торгах по агентскому договору с реальным покупателем — частные предпринимателе редко покупают заводы, тем более, что основной вид деятельности ИП Назаров — «область права».

О том, с кем именно будет заключен договор купли-продажи, станет известно в ближайшее время.

5 фактов про цементный завод в Голухе