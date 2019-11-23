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Единственный на Алтае цементный завод ушел с молотка со скидкой в полмиллиарда

Единственный в Алтайском крае цементный завод, расположенный в Голухе (Заринский район) и признанный банкротом, нашел покупателя. В ходе банкротства цена лота была снижена более чем на 500 млн рублей, следует из информации, опубликованной конкурсным управляющим.

Завод в Голухе.
Завод в Голухе.
Дмитрий Лямзин.

Конкурсный управляющий не раз выставлял на торги основное имущество, включая производственные площадки, производственный и административный корпуса, склады, железнодорожные пути, электроподстанции, линии электропередач, участки и многое другое.

Однако цена, по которой его выставили на торги в первый раз (747 млн рублей), покупателей не заинтересовала. Завод с лета 2018 года арендовала компания «ЖБИ Сибири», но ее представитесь рассказал altapress.ru, что считает цену слишком высокой.

В дальнейшем кредиторы утвердили новый порядок продажи: стартовая цена — 672,6 млн рублей, снижение цены — каждые три дня на 8%. Цена, ниже которой имущество продавать уже не будут, — 150 млн рублей.

Именно минимальную цену предложил на торгах предприниматель из Тверской области Игорь Назаров. Он был единственным участником торгов и признан победителем. Таким образом завод ушел с молотка по цене, которая на 520 млн ниже стартовой.

Завод в Голухе.
Завод в Голухе.
Дмитрий Лямзин.

Но, вероятнее всего, Назаров действовал на торгах по агентскому договору с реальным покупателем — частные предпринимателе редко покупают заводы, тем более, что основной вид деятельности ИП Назаров — «область права».

О том, с кем именно будет заключен договор купли-продажи, станет известно в ближайшее время.

5 фактов про цементный завод в Голухе

  • Акционерное общество «Цемент» было признано банкротом в июне 2018 года после краха его ключевого акционера строительной компании «СтройГАЗ» (75% минус одна акция).
  • Цементный завод в Голухе начали строить в конце 1980-х на границе с Кузбассом, рядом с железной дорогой и в 9 км от месторождения известняка, сегодня это один из самых молодых цементных заводов в РФ.
  • Компания «ЖБИ Сибири», которая проявляла интерес к заводу, выпускает бетон, тротуарную плитку, ЖБИ-панели и другие изделия и цемент для них закупает в том числе в Голухе.
  • В июле 2018 года «ЖБИ Сибири» оформила в субаренду этот завод.
  • 80% долей «ЖБИ Сибири» принадлежит Ивану Вдовину, гендиректор — Кирилл Овсянников, согласно сведениям Kartoteka.ru.
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