Единственный на Алтае цементный завод ушел с молотка со скидкой в полмиллиарда

Конкурсный управляющий не раз выставлял на торги основное имущество, включая производственные площадки, производственный и административный корпуса, склады, железнодорожные пути, электроподстанции, линии электропередач, участки и многое другое.
Однако цена, по которой его выставили на торги в первый раз (747 млн рублей), покупателей не заинтересовала. Завод с лета 2018 года арендовала компания «ЖБИ Сибири», но ее представитесь рассказал altapress.ru, что считает цену слишком высокой.
В дальнейшем кредиторы утвердили новый порядок продажи: стартовая цена — 672,6 млн рублей, снижение цены — каждые три дня на 8%. Цена, ниже которой имущество продавать уже не будут, — 150 млн рублей.
Именно минимальную цену предложил на торгах предприниматель из Тверской области Игорь Назаров. Он был единственным участником торгов и признан победителем. Таким образом завод ушел с молотка по цене, которая на 520 млн ниже стартовой.
Но, вероятнее всего, Назаров действовал на торгах по агентскому договору с реальным покупателем — частные предпринимателе редко покупают заводы, тем более, что основной вид деятельности ИП Назаров — «область права».
О том, с кем именно будет заключен договор купли-продажи, станет известно в ближайшее время.
5 фактов про цементный завод в Голухе
- Акционерное общество «Цемент» было признано банкротом в июне 2018 года после краха его ключевого акционера строительной компании «СтройГАЗ» (75% минус одна акция).
- Цементный завод в Голухе начали строить в конце 1980-х на границе с Кузбассом, рядом с железной дорогой и в 9 км от месторождения известняка, сегодня это один из самых молодых цементных заводов в РФ.
- Компания «ЖБИ Сибири», которая проявляла интерес к заводу, выпускает бетон, тротуарную плитку, ЖБИ-панели и другие изделия и цемент для них закупает в том числе в Голухе.
- В июле 2018 года «ЖБИ Сибири» оформила в субаренду этот завод.
- 80% долей «ЖБИ Сибири» принадлежит Ивану Вдовину, гендиректор — Кирилл Овсянников, согласно сведениям Kartoteka.ru.