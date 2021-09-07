«Золото Курьи» возглавил старый новый начальник

Впервые Письменный получил этот пост в ноябре 2019 года, а в июле 2020 года в отношении «Золота Курьи» была введена процедура наблюдения в рамках банкротства.
Владимир Письменный более 10 лет проработал в дочерней компании ПАО «Селигдар» — артели старателей «Поиск», где с декабря 2002 года по январь 2014 года был генеральным директором.
В августе «Золото Курьи» вышло из процедуры банкротства. Арбитражный суд Алтайского края утвердил мировое соглашение между компанией и ее кредиторами.
«Золото Курьи» взяло на себя обязательства погасить долги (128,2 млн рублей) к 2024 году.
Ранее стало известно, что налоговая инспекция в Алтайском краю через суд требует признать банкротом золотодобывающую компанию «Ануй».