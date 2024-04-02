Зона ЧС: кому положены выплаты в затопленных населенных пунктах Алтая. Куда обращаться

В Алтайском крае с 30 марта действует режим чрезвычайной ситуации из-за обильного таяния снега — из-за этого оказались подтоплены многие населенные пункты.

Накануне губернатор региона Виктор Томенко подписал распоряжение об оказании единовременной материальной помощи гражданам, чьи домовладения пострадали в результате паводка.

Пострадавшие районы

Это отдельные населенные пункты в Благовещенском, Бурлинском, Волчихинском, Каменском, Немецком национальном, Михайловском, Первомайском и Романовском районах, а также Славгород.

Выплаты

30 тыс. рублей будет выплачено собственникам или постоянно проживающим гражданам, дома которых затопило выше уровня пола.

В случае затопления земельного участка, ограничивающего доступ в дом, — 10 тыс. рублей.

Списки

Управления соцзащиты в пострадавших муниципалитетах составляют списки граждан, пострадавших в результате ЧС, и принимают заявления на оказание матпомощи.

Алгоритм

Решения о выплатах будут приниматься на основании актов обследования пострадавших домовладений, составленных комиссиями муниципальных образований.

Выплаты по поступившим заявлениям будут произведены Министерством социальной защиты Алтайского края в кратчайшие сроки.

Продукты и средства гигиены

Оказывается материальная помощь в натуральном виде — продуктовые наборы, средства личной гигиены, одежда. Организована работа мобильных бригад для оперативного оказания помощи нуждающимся.

Особый контроль

На особом контроле находятся учреждения с круглосуточным пребыванием граждан.

Ранее губернатор Алтайского края вылетел в проблемный из-за паводка район. Это Михайловский район.

После облета территории планируется обсудить в райцентре Михайловске вместе с главой района Евгением Юрьевым и начальником краевого главка МЧС Александром Макаровым все имеющиеся вопросы.

Наиболее сложные вопросы возникают в ходе работ. Также губернатор встретится с местными жителями.

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