Зона ЧС: кому положены выплаты в затопленных населенных пунктах Алтая. Куда обращаться

Накануне губернатор региона Виктор Томенко подписал распоряжение об оказании единовременной материальной помощи гражданам, чьи домовладения пострадали в результате паводка.
Пострадавшие районы
Это отдельные населенные пункты в Благовещенском, Бурлинском, Волчихинском, Каменском, Немецком национальном, Михайловском, Первомайском и Романовском районах, а также Славгород.
Выплаты
30 тыс. рублей будет выплачено собственникам или постоянно проживающим гражданам, дома которых затопило выше уровня пола.
В случае затопления земельного участка, ограничивающего доступ в дом, — 10 тыс. рублей.
Списки
Управления соцзащиты в пострадавших муниципалитетах составляют списки граждан, пострадавших в результате ЧС, и принимают заявления на оказание матпомощи.
Алгоритм
Решения о выплатах будут приниматься на основании актов обследования пострадавших домовладений, составленных комиссиями муниципальных образований.
Выплаты по поступившим заявлениям будут произведены Министерством социальной защиты Алтайского края в кратчайшие сроки.
Продукты и средства гигиены
Оказывается материальная помощь в натуральном виде — продуктовые наборы, средства личной гигиены, одежда. Организована работа мобильных бригад для оперативного оказания помощи нуждающимся.
Особый контроль
На особом контроле находятся учреждения с круглосуточным пребыванием граждан.
Ранее губернатор Алтайского края вылетел в проблемный из-за паводка район. Это Михайловский район.
После облета территории планируется обсудить в райцентре Михайловске вместе с главой района Евгением Юрьевым и начальником краевого главка МЧС Александром Макаровым все имеющиеся вопросы.
Наиболее сложные вопросы возникают в ходе работ. Также губернатор встретится с местными жителями.
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