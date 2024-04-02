Губернатор Алтайского края вылетел в проблемный из-за паводка район. Фото из вертолета

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял решение — ознакомиться с развитием ситуации по паводку прямо на месте, в Михайловском районе, сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

Именно там на 2 апреля наиболее сложная обстановка. Спасательные и муниципальные службы выполняют большой объем работ, продолжают помогать пострадавшим от стихии.

Паводок в Михайловском районе. Telegram-канал губернатора Виктора Томенко

После облета территории планируется обсудить в райцентре Михайловске вместе с главой района Евгением Юрьевым и начальником краевого главка МЧС Александром Макаровым все имеющиеся вопросы.

Наиболее сложные вопросы возникают в ходе работ. Также губернатор встретится с местными жителями.

Губернатор с вертолета также осмотрел, как складывается обстановка на реках края.

Паводок в Михайловском районе. Telegram-канал губернатора Виктора Томенко

В регионе действует режим ЧС.

Выплаты

В населенных пунктах в случае подтопления приусадебных участков, выплатят 10 тыс. рублей на домовладение. А там, где вода зашла в дома, — 30 тыс. рублей.

Факт

Несколько дней назад на реке Чарыш у села Тугозвоново производились подрывы льда для профилактики подтоплений населенных пунктов Шипуновского района. Здесь надо продолжать следить за ситуацией.

Ранее губернатор Алтайского края назвал причины сильного паводка в регионе. Резкие потепления и похолодания минувшей зимой стали причиной сильного паводка в Алтайском крае.

По словам главы региона, основная часть подтопленных домов — 431 — находится в Михайловском районе. Он граничит с Казахстаном. Сюда перебросили дополнительные силы МЧС. Выехала группа спасателей Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда им. В.В. Зюкова со всем необходимым для работы оборудованием.

Цифры и факты

В Михайловском районе 40 лет не было такого подтопления.

По последним данным, в регионе подтоплено 478 жилых домов, 943 приусадебных участка. При прохождении паводка нет ни жертв, ни травмированных.

Чтобы получить психологическую помощь, пострадавшим от паводка можно позвонить по телефону: 8-3852-20-21-87.

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