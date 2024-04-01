Губернатор Алтайского края назвал причины сильного паводка в регионе. Масштаб бедствия

Дело в том, что зимой теплая погода перемежалась с резкими морозами. Было такое, что шел дождь при температурах плюс 5-6 градусов, а через сутки температура могла упасть до минус 20 градусов, указывает "Интерфакс".
«Поэтому образовалась мощная корка льда, прожилки, которые мешают тому, чтобы вода уходила. Сейчас в реках не так много воды, текущий паводок - это талые воды», — сказал Томенко.
По словам главы региона, основная часть подтопленных домов — 431 — находится в Михайловском районе. Он граничит с Казахстаном. Сюда перебросили дополнительные силы МЧС. Выехала группа спасателей Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда им. В.В. Зюкова со всем необходимым для работы оборудованием.
Цифры и факты
В Михайловском районе 40 лет не было такого подтопления.
По последним данным, в регионе подтоплено 478 жилых домов, 943 приусадебных участка. При прохождении паводка нет ни жертв, ни травмированных.
В Алтайском крае в связи с ухудшением паводковой обстановки введен режим ЧС.
Чтобы получить психологическую помощь, пострадавшим от паводка можно позвонить по телефону: 8-3852-20-21-87.
Помощь
Жителям, чье имущество пострадало в результате паводка, окажут помощь.
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