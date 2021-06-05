Об этом бывший кандидат в президенты страны рассказала в документальном фильме «Репродуктивное здоровье».
Собчак полагает, что вырастить ребенка правильно — это дорого и сложно, цитирует «Рамблер».
Ксения Собчак,
телеведущая:
Лучше вырастить одного, но дать ему суперобразование, чем родить четырех и всю жизнь пахать только на них. Это важный фактор. Я состоятельный человек, но могу сказать, что ребенок — это супердорого. Если им заниматься реально — все эти студии, кружки, обучение, языки — то получаются большие деньги.
В настоящее время Собчак воспитывает сына Платона, которого родила в браке с Максимом Виторганом.
Сейчас у нее в Instagram 8,3 млн подписчиков. Впрочем, последний пост Ксения Собчак посвятила не сыну, а только себе любимой. Она весело рассказывает, как стала победительницей «луков» в рамках церемонии «Муз-ТВ».