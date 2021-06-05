Телеведущая Первого канала и различных светских тусовок Ксения Собчака считает, что лучше хорошо воспитать и дать путевку в жизнь одному ребенку, чем родить четырех и постоянно быть в нищете.

Об этом бывший кандидат в президенты страны рассказала в документальном фильме «Репродуктивное здоровье».

Собчак полагает, что вырастить ребенка правильно — это дорого и сложно, цитирует «Рамблер».

Ксения Собчак,

телеведущая:

Лучше вырастить одного, но дать ему суперобразование, чем родить четырех и всю жизнь пахать только на них. Это важный фактор. Я состоятельный человек, но могу сказать, что ребенок — это супердорого. Если им заниматься реально — все эти студии, кружки, обучение, языки — то получаются большие деньги.

В настоящее время Собчак воспитывает сына Платона, которого родила в браке с Максимом Виторганом.

Сейчас у нее в Instagram 8,3 млн подписчиков. Впрочем, последний пост Ксения Собчак посвятила не сыну, а только себе любимой. Она весело рассказывает, как стала победительницей «луков» в рамках церемонии «Муз-ТВ».