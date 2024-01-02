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Атака коршуна, семейка сов и лось-стори. 3 залипательных видео ушедшего алтайского лета

Владимир Меновщиков – не только госинспектор «Алтайприроды», он еще и блогер-натуралист: на его страничке в соцсети регулярно появляются фото-шедевры, фиксирующие виды чудесной природы Алтайского края. А его небольшие видео, полученные с очень профессионально установленных фотоловушек, позволяют наблюдать за скрытой жизнью диких животных так, как будто находишься рядом. Судите сами.

Бородатая неясыть.
Бородатая неясыть.
ВК/Владимир Меновщиков.

Трагедия черных аистов

Владимир Меновщиков установил у гнезда черного аиста фотоловушку – после того, как птенцы немного подросли. Но, приехав снимать ее, он увидел в гнезде вместо четырех птенцов - всего двух.

Виной этому были коршуны – их стало очень много в Алтайском крае. 30 июня он разместил несколько видео из жизни черных аистов в Обском заказнике.

«Видно, что коршун при атаке выбрасывает одного птенца на край гнезда, вероятно, ранив его. Тот некоторое время пытается перевернуться со спины на ноги, но, в конце концов, выпадает из гнезда. Коршун тут же пролетает, чтобы его подобрать. Очень необычная тактика у коршуна, ранее про такое не попадалось», - прокомментировал это видео орнитолог Алексей Эбель.

В дальнейшем выяснилось, что все аистята, за которыми велось наблюдение, увы, погибли.

«Им много пришлось пережить за свою короткую жизнь: непогоду, нападения коршунов (когда погибли два птенца) и вот сейчас, когда два оставшихся птенца стали такими большими и, казалось бы, что все опасности позади, но появился орлан-белохвост».

Лосиная история

Все копытные, включая лосей, охотно и круглый год посещают солонцы – такие специальные сооружения, чаши-кормушки, в которые помещают солевую подкормку.

«Даже паводок им не помеха», - написал Владимир Меновщиков, и в доказательство разместил несколько видео.

Совиная семейка

А наблюдение за совами началось еще весной.

«Совята растут не по дням, а по часам, писал Меновщиков. - Уже научились самостоятельно кушать, издавать звуки, как взрослые совы, но ласку все еще любят. Только посмотрите, как нежно взрослая сова перебирает перышки у своего птенца».

А уже в начале июня он написал, что совята покинули дом и родители докармливают их вне гнезда.

«Так уж у сов заведено, - отметил егерь. - Теперь они стали похожи на родителей, грозно щелкают клювами и шипят. Мне даже удалось с одним из них сделать селфи».

Владимир Меновщиков и бородатая неясыть.
Владимир Меновщиков и бородатая неясыть.
ВК/Владимир Меновщиков.

Обской заказник расположен в Усть-Пристанском и Троицком районах Алтайского края. и Является одним из старейших в регионе. Площадь – около 43 тыс. га.

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