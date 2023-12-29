Сбежавший преступник, рецензия на аниме и снимки года. Altapress.ru рекомендует почитать это, это и еще вот это

Снимки года по версии altapress.ru
Помните, как наши корреспондентки поколбасились на празднике черемши в селе Черемшанка? А как барнаульский Стас Михайлов брал интервью у собачки, но та была немного против? А летнюю жарищу?
Все эти снимки вы можете найти здесь. И вспомнить, как это было.
Изменения для россиян с 1 января
С 1 января вступает в силу закон о повышении верхней границы призывного возраста: с 27 лет до 30.
Также с 1 января изменится фиксированный размер выплаты к страховой пенсии. Он возрастет до 8 134,88 рубля, а средний размер пенсии по старости вырастет на 1628 рублей и составит 23 405 рублей.
О других изменения можно почитать здесь.
В Барнауле преобразят неказистое здание в трехэтажного красавца
Речь идет о строении на ул. Гоголя, 77. «Мастерская Золотова» предлагает построить новое, трехэтажное здание из красного кирпича в стиле классицизма.
Сейчас здание в не очень хорошем состоянии, кирпич уже давно потрескался.
Каким его хотят построить — смотрите здесь.
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