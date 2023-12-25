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Жизнь

Новый ЖК в Барнауле, дорогущие билеты в жаркую страну и такие же тарифы ЖКХ. Altapress.ru рекомендует почитать это, это и еще вот это

Привет! Я — Кристина Тарасова, выпускающий редактор altapress.ru. Новость о повышении тарифов ЖКХ вы наверняка уже видели. В этом тексте мы объясняем, с чего вдруг такое решение приняли. А что еще произошло в Алтайском крае — читайте в моей подборке.

Таиланд, тук-туки, Бангкок.
Таиланд, тук-туки, Бангкок.
unsplash.com

На въезде в Барнаул построят новый ЖК. Вот каким он будет

На ул. Просторной, 396 построят квартал из шести относительно невысоких домов на 2 тыс. жителей. Это место чрезвычайно важно для города, потому что именно здесь улица примыкает к Павловскому тракту.

В ЖК будут квартиры от одной до четырех комнат с площадью от 28.4 кв. м до 98.3 кв. м. Во вдоре разместят детские, волейбольные и баскетбольные площадки. Все закрыто от машин.

Проект согласовали, но попросили кое-что доработать. А что — читайте здесь.

Проект домов на ул. Просторная, 396.
Проект домов на ул. Просторная, 396.
Сергей Черепанов

Барнаульский роддом №2 переделали в женскую консультацию. Зачем?

Напомним, в ноябре роддом в БСМП №2 прекратил работу. Причин оказалось несколько.

Одна из них — женщины стали меньше рожать.

Вторая — и "Дар", и проклятие, как написала наша журналистка. Роддом №2 помогал пациенткам, которых относили в группы риска. А в 2016 году эту задачу взял на себя "Дар". Вот и пошло сокращение родов в больнице скорой помощи.

Затем сотрудникам понизили зарплату, в учреждении появился кадровый дефицит. Так и зародилась мысль переформироваться в женскую консультацию.

Новорожденный, младенец
Новорожденный, младенец
Freepic

В Барнауле открыли мистическую выставку кукол

Алтайский краеведческий музей открыл выставку авторских кукол семьи Намдаковых «Ульгер: сказки и грезы». Эти куклы широко известны в России и за ее пределами. Образ мистических красавиц создал знаменитый российский художник и скульптор Даши Намдаков, а его большая семья помогла воплотить рисунки в жизнь.

Много говорить не буду, лучше посмотрите на них здесь.

Открытие выставки кукол семьи Намдаковых.
Открытие выставки кукол семьи Намдаковых.
Анна Зайкова.

Астропсихолог посоветовал следить за настроением

Овнам звезды порекомендовали не выкатывать претензии. Сложно, согласна.

А девам посоветовали беречь руки, ноги, ключицы и все такое. Наверно, не стоит идти на каток.

Козерогов предупредили: сон может ухудшиться.

А что ждет другие знаки Зодиака — читайте здесь.

Мрачные мысли, нейросеть.
Мрачные мысли, нейросеть.
altepress.ru.

Что еще почитать?

  • Маленький храм с большой маковкой построят в Затоне. Кое-что в нем будет не по канону. Однако РПЦ согласовали новшества.
  • Не трогайте, это на Новый год. Барнаульцам предлагают билеты в Таиланд минимум за 200 тыс. рублей.
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