Новый ЖК в Барнауле, дорогущие билеты в жаркую страну и такие же тарифы ЖКХ. Altapress.ru рекомендует почитать это, это и еще вот это

Привет! Я — Кристина Тарасова, выпускающий редактор altapress.ru. Новость о повышении тарифов ЖКХ вы наверняка уже видели. В этом тексте мы объясняем, с чего вдруг такое решение приняли. А что еще произошло в Алтайском крае — читайте в моей подборке.

На въезде в Барнаул построят новый ЖК. Вот каким он будет

На ул. Просторной, 396 построят квартал из шести относительно невысоких домов на 2 тыс. жителей. Это место чрезвычайно важно для города, потому что именно здесь улица примыкает к Павловскому тракту.

В ЖК будут квартиры от одной до четырех комнат с площадью от 28.4 кв. м до 98.3 кв. м. Во вдоре разместят детские, волейбольные и баскетбольные площадки. Все закрыто от машин.

Проект согласовали, но попросили кое-что доработать. А что — читайте здесь.

Проект домов на ул. Просторная, 396. Сергей Черепанов

Барнаульский роддом №2 переделали в женскую консультацию. Зачем?

Напомним, в ноябре роддом в БСМП №2 прекратил работу. Причин оказалось несколько.

Одна из них — женщины стали меньше рожать.

Вторая — и "Дар", и проклятие, как написала наша журналистка. Роддом №2 помогал пациенткам, которых относили в группы риска. А в 2016 году эту задачу взял на себя "Дар". Вот и пошло сокращение родов в больнице скорой помощи.

Затем сотрудникам понизили зарплату, в учреждении появился кадровый дефицит. Так и зародилась мысль переформироваться в женскую консультацию.

Новорожденный, младенец Freepic

В Барнауле открыли мистическую выставку кукол

Алтайский краеведческий музей открыл выставку авторских кукол семьи Намдаковых «Ульгер: сказки и грезы». Эти куклы широко известны в России и за ее пределами. Образ мистических красавиц создал знаменитый российский художник и скульптор Даши Намдаков, а его большая семья помогла воплотить рисунки в жизнь.

Много говорить не буду, лучше посмотрите на них здесь.

Открытие выставки кукол семьи Намдаковых. Анна Зайкова.

Астропсихолог посоветовал следить за настроением

Овнам звезды порекомендовали не выкатывать претензии. Сложно, согласна.

А девам посоветовали беречь руки, ноги, ключицы и все такое. Наверно, не стоит идти на каток.

Козерогов предупредили: сон может ухудшиться.

А что ждет другие знаки Зодиака — читайте здесь.

Мрачные мысли, нейросеть. altepress.ru.

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