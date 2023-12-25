Насколько вырастут тарифы в Алтайском крае в 2024 году и что означает указ губернатора о 14,2%

Нет, не означает, указ вообще не про это. Но с 1 июля 2024 года тарифы (то есть цены киловатт-часа, кубометра, гигакалории) действительно вырастут. Ясно, что увеличится и сумма в нашей ЖКХ-квитанции напротив слова «итого».
При этом разные услуги подорожают по-разному. Тарифы на электроэнергию увеличатся с 1 июля на 9,1%, на сжиженный газ - на 7,1%. Плата на вывоз мусора возрастет лишь на 1,4%, а на питьевую воду - в среднем на 12,6%.
Тепловая энергия подорожает на 5,4% - это опять же «средняя температура» по региону. Вице-губернатор уточнил: в Барнауле, Бийске и Рубцовске цена тепловой энергии еще не определена. Так что «+5,4%» - это без учета роста цены в крупнейших городах региона.
Последний раз тарифы и цены на коммунальные услуги утвердили с 1 декабря 2022 года и они до сих пор действуют. Их мы публиковали здесь.
Указ установил предельный индекс изменения платы граждан 14,2% для всех муниципалитетов края. Предельный индекс - это граница, которую не может превысить общий чек - плата за полный набор коммунальных услуг.
Это максимально возможный рост. Но это не значит, что максимальный будет фактическим. Александр Климин привел пример Новоалтайска.
С 1 июля 2024 года средняя платежка для семьи из трех человек, живущей в благоустроенной квартире площадью 54 кв. метра, в этом городе увеличится на 11,1%.В зимний период платеж возрасте в среднем на 1 тыс. рублей. Но это - у тех горожан, которым дает отопление компания "Новоалтайские тепловые сети".
А вот для жителей Новоалтайска, получающих отопление от «ЛИУ-8», платежка "потяжелеет" лишь на 0,8%, или на 37 рублей в месяц.
Сколько в Алтайском крае стоит в среднем…
- Одна гигакалория: до 1 июля 3 456 рублей, с 1 июля 3 641 рублей*.
- Один кубометр питьевой холодной воды: до 1 июля 31,59 рублей, с 1 июля 35,58 рублей.
- Услуга вывоза ТКО с человека: до 1 июля 67 рублей, с 1 июля - 68,5 рублей.
- Киловатт-час: до 1 июля 4,29 рублей, с 1 июля 4,68.
*Без учета цены тепловой энергии в Бийске, Барнауле, Рубцовске.
Закондательство все же предусмотрело возможность, что платеж за набор коммунальных услуг в каком-то городе, районе или поселке перескочит через эту границу. В каких случаях?
Например, когда состояние коммунального предприятия плохое, нужны инвестиции в повышение надежности и качества. Тогда ему могут добавить в тариф инвестиционную составляющую, а общая плата граждан за услуги ЖКХ (графа «итого») из-за этого увеличится более значительно.
И вот в этом случае всю сумму, которую мы переплатили сверх предельного индекса, нам компенсируют из бюджета. Причем независимо от доходов семьи. Указ №209, по сути, гарантирует эту компенсацию, сказал Александр Климин.
"Предельный индекс является защитным механизмом для наших жителей от резкого роста платежа", - объяснил он.
Вице-губернатор также объяснил, что порядок выплаты компенсаций отработан и давно применяется. На 2024 год в муниципальных бюджетах заложено на эти цели 550 млн рублей. Если где-то не хватит денег на выплаты, в краевом бюджете предусмотрено еще 500 млн.
Почти все тарифы на коммунальные услуги на 2024 год уже утверждены решениями управления Алтайского края по госрегулированию цен и тарифов. Но не все еще опубликованы. Информация появится в ближайшие дни.
Однако к моменту проведения брифинга (22 декабря) точно не было известно, сколько будет стоить природный газ. Все составляющие сначала должна утвердить Федеральная антимонопольная служба. Предварительная информация – плюс 10,3%.
А цена тепловой энергии в Барнауле, Бийске и Рубцовске будет известна ближе к лету. По правилам, ее надо объявить как минимум за 10 дней до их вступления в силу – не позднее 20 июня.
Это связано с тем, что в трех городах цена утверждается не тарифным управлением, а по соглашению с мэрией и по особым принципам. Напомним: в первом полугодии цена не изменится.
Вице-губернатор рассчитывает, что цена тепловой энергии в Барнауле для основного поставщика – Сибирской генерирующей компании - возрастет не более чем на 14,2%. Сама компания предлагает увеличить на 15% (плюс-минус).
Несмотря на неопределенность, предварительные расчеты платы за коммунальные услуги во втором полугодии 2024 года в управлении по тарифам все же сделали.
Они взяли полностью благоустроенную квартиру площадью 54 кв. метра, жильцы которой не экономят воду (расход - 20 кубов). В отопительный период платеж у такой квартиры возрастет в среднем на 1 146 рублей в месяц (+14,1%). В межотопительный период – на 450 рублей в месяц (+14%).
Александр Климин напомнил, что в Алтайском крае по-прежнему действует система социальной поддержки граждан. Подробная инструкция, как получить субсидию на оплату ЖКХ, есть, например, вот здесь.
У горожан с электроплитами тариф на электроэнергию возрастет с 1 июля с 4,15 до 4,53 рублей за киловатт-час.
Предельный индекс для каждого региона утверждает правительство России. По распоряжению от 10 ноября 2023 года №3147 для Алтайского края определен предел увеличения платы за коммунальные услуги с 1 июля 2024 года: 9,3%.
Рассчитывается эта циферка, исходя из уровня инфляции и ряда других "вводных". Для сравнения: в Омской области 14%, в Новосибирской - 9,5%, в Кемеровской - 9,6%, в Красноярском крае 7%. А средний индекс по России - 9,8%.
Это же распоряжение правительства РФ утвердило допустимое отклонение от этого показателя: в Алтайском крае - 4,9%. В итоге рост платы за набор коммунальных услуг для каждого жителя нашего региона – не более 14,2% (9,3+4,9).
Климин подчеркнул, что этот рост – с 1 июля. То есть в среднем за год – это 7,1%. Это на уровне официальной инфляции, заложенной Министерством экономического развития РФ в своем прогнозе на 2024 год (7,2%), отметил он.
Только на коммунальные. К ним относится: отопление, газо-, электро- и водоснабжение (холодное и горячее), водоотведение и вывоз твердых коммунальных отходов, а если у потребителя печное отопление - то твердое топливо.
К жилищным услугам относится текущий ремонт и содержание жилья, то есть услуги, которые оказывает дому управляющая компания или ТСЖ.
Александр Климин отметил, что на плату за капремонт предельный индекс тоже не распространяется. Но эта плата утверждается постановлением регионального правительства, так что здесь тоже можно говорить об ограничении.
Что касается жилищных услуг, то правомерность установления тарифа управляющими компаниями и жилтовариществами проверяет инспекция стройжилнадзора, сказал вице-губернатор.
Предельные индексы изменения размера платы граждан рассчитываются в сравнимых условиях, то есть при неизменных наборе и объемах потребления коммунальных услуг. Выплату компенсаций оформляют в администрации города или района.