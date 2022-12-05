С новым тарифом. Насколько подорожали коммунальные услуги в Барнауле с 1 декабря

С 1 декабря тарифы на коммунальные услуги в Барнауле увеличились на 5−11%, а в отдельных случаях и больше. Это второе в этом году повышение в цен в ЖКХ — предыдущее, если помните, состоялось 1 июля. Но принято оно на ближайшие полтора года — в 2023 году повышения тарифов не ожидается. Рассказываем, по каким тарифам будут начислять квартплату жителям Барнаула уже за декабрь.

Цены на тепловую энергию: +11%

Тепловая энергия в Барнауле для абонентов «Барнаульской генерации» (получающих отопление от ТЭЦ) подорожала на 11%, или на 247 рублей.

До 1 декабря цена гигакалории составляла 2241,44 рублей. С 1 декабря — 2488,01 рублей.

Отдельным предприятиям, которые тоже занимаются отоплением, цену услуги подняли более значительно.

К примеру, у компании «Затан», которая отапливает группу многоквартирных домов на Змеиногорском тракте, тариф подняли с 2103,43 до 2527,93 рублей за «гигу», то есть на 20%.

Тариф на электроэнергию: +9%

У владельцы электроплит с 1 декабря тариф на электроэнергию повысился с 3,81 рублей до 4,15 рублей за киловатт-час. Рост: + 8,9%

У владельцев газовых плит киловатт-час подорожал с 4,68 до 5,10 рублей, или на 9%. Напомним, по этим же тарифам платит за свет население всего Алтайского края — не только Барнаула.

Деньги и электроэнергия. Moscow-Live.ru/Flickr , CC BY-NC-SA

Вода и канализация: +10,7…+11,8%

Холодная вода для потребителей «Барнаульского водоканала» стала дороже на 10,74% - она увеличилась с 24,02 до 26,60 рублей за кубометр.

Тариф на водоотведение подрос на 11,8%: с 20,84 до 23,30 рублей за куб.

Сжиженный и природный газ: +6…+8,3%

Сжиженный газ из групповых установок для абонентов «Алтайкрайгазсервиса» подрос в цене с 33,41 до 35,46 рублей за килограмм, или на 6,1%.

Природный газ («Газпром межрегионгаз Новосибирск») для барнаульцев подорожал с 7 до 7,58 рублей, то есть на 8,3%.

Вывоз мусора. Минстрой АК.

Вывоз мусора: +4,8%

Тариф на вывоз мусора в пересчете на человека пока не опубликован — есть только сведения в рублях за кубометр.

Тариф у компании «Экосоюз», регионального оператора Барнаульской «мусорной» зоны, подрос с 565,26 до 592,31 рублей за куб, или на 4,8%. Но, надо сказать, «Экосоюзу» еще летом тариф повысили на 25% - вероятно, уже тогда компании учили в тарифах какие-то дополнительные затраты.

Все тарифные решения опубликованы на сайте управления края по госрегулированию цен и тарифов. Информацию о тарифах altapress.ru также предоставил председатель барнаульского ТСЖ Константин Емешин, получивший ее из системы «Город».

Почему второй раз

Как правило, тарифы корректируют только раз в году — с 1 июля. Но в 2022 году рост цен оказался непредсказуемо высоким.

Так, на текущий год предельно возможный индекс роста платы жителей за набор коммунальных услуг в крае составлял 6,2%— 6,7%. Исходя из этого рассчитали тарифы на отдельные услуги.

Но «фактическая инфляция в текущем году — 13,4%. При этом цены на материалы и подрядные работы выросли на 30%", — говорила в октябре Екатерина Степина, директор по взаимодействию с госорганами СГК в интервью altapress.ru.

Управление по тарифам. altapress.ru

Эксперты утверждали, что 70% предприятий ЖКХ испытывают финансовые проблемы. Очевидно, это и стало причиной второй за год корректировки коммунальных тарифов. Власти пообещали, что в ближайшие 1,5 года больше корректировок не будет — следующее повышение произойдет не ранее 1 июля 2024 года.

Вторую за год корректировку тарифов сами власти называют вынужденным решением. Продиктовано оно «необходимостью обеспечить бесперебойную работу, не допустить ухудшения состояния инфраструктуры ЖКХ, снижение надежности и качества жилищно-коммунальных услуг для потребителей».

Но вот «Коммерсантъ» привел слова источника, считавшего, что повышение цен на газ также поможет пополнить бюджет — прибавку изымут у газовиков через повышение ставки налога на добычу полезных ископаемых. Источник не ошибся: закон о повышении ставки НДПИ на природный газ уже с 1 января 2023 года принят, пишут «Ведомости».

Отопление. СС0

Почему рост больше 9%

Для всех регионов постановление правительства РФ № 2053 ограничило рост платы граждан за набор коммунальных услуг планкой 9%. Почему же в Алтайском крае тарифы выросли более существенно?

В краевом управлении по тарифам объяснили: также действует допустимое отклонение от этой «планки». Для Алтайского края это 2,4%. То есть предельно допустимый рост платежа может составить 11,4%.

Однако с учетом дополнительного анализа «планку» установили чуть ниже. Не более 10,3% - для всех муниципалитетах края (при условии сопоставимости объемов потребления коммунальных услуг) кроме Барнаула и Бийска, где действуют ценовые зоны и цены рассчитывают по-другому.

Квитанция ЖКХ. Altapress.ru

В Барнауле предельный индекс роста платы составляет 14,7%, в Бийске — 11,4%. При этом власти заверили, что у большинства потребителей рост платежа будет меньше.

Как бы там ни было, любое превышение роста коммунального «чека» над этими «планками» подлежит компенсации за счет бюджетных средств. Оформить компенсации надо самим потребителям в администрации района и города.

В конце ноября также стало известно, что в Алтайском крае рассматривается вопрос о повышении тарифа на капитальный ремонт. А вот каким может быть повышение, не сообщалось.