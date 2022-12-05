5 декабря
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Потребитель

С новым тарифом. Насколько подорожали коммунальные услуги в Барнауле с 1 декабря

С 1 декабря тарифы на коммунальные услуги в Барнауле увеличились на 5−11%, а в отдельных случаях и больше. Это второе в этом году повышение в цен в ЖКХ — предыдущее, если помните, состоялось 1 июля. Но принято оно на ближайшие полтора года — в 2023 году повышения тарифов не ожидается. Рассказываем, по каким тарифам будут начислять квартплату жителям Барнаула уже за декабрь.

Квитанция на оплату ЖКХ.
Квитанция на оплату ЖКХ.
altapress.ru

Цены на тепловую энергию: +11%

Тепловая энергия в Барнауле для абонентов «Барнаульской генерации» (получающих отопление от ТЭЦ) подорожала на 11%, или на 247 рублей.

До 1 декабря цена гигакалории составляла 2241,44 рублей. С 1 декабря — 2488,01 рублей.

Отдельным предприятиям, которые тоже занимаются отоплением, цену услуги подняли более значительно.

К примеру, у компании «Затан», которая отапливает группу многоквартирных домов на Змеиногорском тракте, тариф подняли с 2103,43 до 2527,93 рублей за «гигу», то есть на 20%.

Тариф на электроэнергию: +9%

У владельцы электроплит с 1 декабря тариф на электроэнергию повысился с 3,81 рублей до 4,15 рублей за киловатт-час. Рост: + 8,9%

У владельцев газовых плит киловатт-час подорожал с 4,68 до 5,10 рублей, или на 9%. Напомним, по этим же тарифам платит за свет население всего Алтайского края — не только Барнаула.

Деньги и электроэнергия.
Деньги и электроэнергия.
Moscow-Live.ru/Flickr, CC BY-NC-SA

Вода и канализация: +10,7…+11,8%

Холодная вода для потребителей «Барнаульского водоканала» стала дороже на 10,74% - она увеличилась с 24,02 до 26,60 рублей за кубометр.

Тариф на водоотведение подрос на 11,8%: с 20,84 до 23,30 рублей за куб.

Сжиженный и природный газ: +6…+8,3%

Сжиженный газ из групповых установок для абонентов «Алтайкрайгазсервиса» подрос в цене с 33,41 до 35,46 рублей за килограмм, или на 6,1%.

Природный газ («Газпром межрегионгаз Новосибирск») для барнаульцев подорожал с 7 до 7,58 рублей, то есть на 8,3%.

Вывоз мусора.
Вывоз мусора.
Минстрой АК.

Вывоз мусора: +4,8%

Тариф на вывоз мусора в пересчете на человека пока не опубликован — есть только сведения в рублях за кубометр.

Тариф у компании «Экосоюз», регионального оператора Барнаульской «мусорной» зоны, подрос с 565,26 до 592,31 рублей за куб, или на 4,8%. Но, надо сказать, «Экосоюзу» еще летом тариф повысили на 25% - вероятно, уже тогда компании учили в тарифах какие-то дополнительные затраты.

Все тарифные решения опубликованы на сайте управления края по госрегулированию цен и тарифов. Информацию о тарифах altapress.ru также предоставил председатель барнаульского ТСЖ Константин Емешин, получивший ее из системы «Город».

Почему второй раз

Как правило, тарифы корректируют только раз в году — с 1 июля. Но в 2022 году рост цен оказался непредсказуемо высоким.

Так, на текущий год предельно возможный индекс роста платы жителей за набор коммунальных услуг в крае составлял 6,2%— 6,7%. Исходя из этого рассчитали тарифы на отдельные услуги.

Но «фактическая инфляция в текущем году — 13,4%. При этом цены на материалы и подрядные работы выросли на 30%", — говорила в октябре Екатерина Степина, директор по взаимодействию с госорганами СГК в интервью altapress.ru.

Управление по тарифам.
Управление по тарифам.
altapress.ru

Эксперты утверждали, что 70% предприятий ЖКХ испытывают финансовые проблемы. Очевидно, это и стало причиной второй за год корректировки коммунальных тарифов. Власти пообещали, что в ближайшие 1,5 года больше корректировок не будет — следующее повышение произойдет не ранее 1 июля 2024 года.

Вторую за год корректировку тарифов сами власти называют вынужденным решением. Продиктовано оно «необходимостью обеспечить бесперебойную работу, не допустить ухудшения состояния инфраструктуры ЖКХ, снижение надежности и качества жилищно-коммунальных услуг для потребителей».

Но вот «Коммерсантъ» привел слова источника, считавшего, что повышение цен на газ также поможет пополнить бюджет — прибавку изымут у газовиков через повышение ставки налога на добычу полезных ископаемых. Источник не ошибся: закон о повышении ставки НДПИ на природный газ уже с 1 января 2023 года принят, пишут «Ведомости».

Отопление.
Отопление.
СС0

Почему рост больше 9%

Для всех регионов постановление правительства РФ № 2053 ограничило рост платы граждан за набор коммунальных услуг планкой 9%. Почему же в Алтайском крае тарифы выросли более существенно?

В краевом управлении по тарифам объяснили: также действует допустимое отклонение от этой «планки». Для Алтайского края это 2,4%. То есть предельно допустимый рост платежа может составить 11,4%.

Однако с учетом дополнительного анализа «планку» установили чуть ниже. Не более 10,3% - для всех муниципалитетах края (при условии сопоставимости объемов потребления коммунальных услуг) кроме Барнаула и Бийска, где действуют ценовые зоны и цены рассчитывают по-другому.

Квитанция ЖКХ.
Квитанция ЖКХ.
Altapress.ru

В Барнауле предельный индекс роста платы составляет 14,7%, в Бийске — 11,4%. При этом власти заверили, что у большинства потребителей рост платежа будет меньше.

Как бы там ни было, любое превышение роста коммунального «чека» над этими «планками» подлежит компенсации за счет бюджетных средств. Оформить компенсации надо самим потребителям в администрации района и города.

В конце ноября также стало известно, что в Алтайском крае рассматривается вопрос о повышении тарифа на капитальный ремонт. А вот каким может быть повышение, не сообщалось.

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