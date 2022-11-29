В Алтайском крае поднимется тариф на капремонт

Как подчеркнул глава краевого Минстроя Иван Гилев, такой меры повышения тарифа региону не избежать.
В Алтайском крае тариф на капремонт на сегодняшний день составляет 5,96 рубля за кв/м.
Эта расценка считается одной из самых низких. В соседний регионах тарифы уже подняли. Например, в Республике Алтай за кв/м платят 9,43 рубля, а в Новосибирской области 10 рублей.
«С учетом роста цен за последние несколько лет сметы на ремонт выросли в 1,5−2 раза», — отмечает председатель комитета АКЗС по строительству, ЖКХ, транспорту и связи Игорь Панарин.
В ходе заседания депутаты сошлись в общем мнении о необходимости решать ситуацию с капитальным ремонтом.
Ранее стало известно, что на Алтае отремонтировали девять километров федеральной трассы А-321.