В Алтайском крае поднимется тариф на капремонт

На капитальный ремонт «неизбежно» вырастет тариф. Об этом стало известно из доклада пресс-службы АКЗС .

Как подчеркнул глава краевого Минстроя Иван Гилев, такой меры повышения тарифа региону не избежать.

В Алтайском крае тариф на капремонт на сегодняшний день составляет 5,96 рубля за кв/м.

Эта расценка считается одной из самых низких. В соседний регионах тарифы уже подняли. Например, в Республике Алтай за кв/м платят 9,43 рубля, а в Новосибирской области 10 рублей.

«С учетом роста цен за последние несколько лет сметы на ремонт выросли в 1,5−2 раза», — отмечает председатель комитета АКЗС по строительству, ЖКХ, транспорту и связи Игорь Панарин.

В ходе заседания депутаты сошлись в общем мнении о необходимости решать ситуацию с капитальным ремонтом.

Ранее стало известно, что на Алтае отремонтировали девять километров федеральной трассы А-321.