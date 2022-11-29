29 ноября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

В Алтайском крае поднимется тариф на капремонт

На капитальный ремонт «неизбежно» вырастет тариф. Об этом стало известно из доклада пресс-службы АКЗС.

Ремонт.
Ремонт.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Как подчеркнул глава краевого Минстроя Иван Гилев, такой меры повышения тарифа региону не избежать.

В Алтайском крае тариф на капремонт на сегодняшний день составляет 5,96 рубля за кв/м.

Эта расценка считается одной из самых низких. В соседний регионах тарифы уже подняли. Например, в Республике Алтай за кв/м платят 9,43 рубля, а в Новосибирской области 10 рублей.

«С учетом роста цен за последние несколько лет сметы на ремонт выросли в 1,5−2 раза», — отмечает председатель комитета АКЗС по строительству, ЖКХ, транспорту и связи Игорь Панарин.

В ходе заседания депутаты сошлись в общем мнении о необходимости решать ситуацию с капитальным ремонтом.

Ранее стало известно, что на Алтае отремонтировали девять километров федеральной трассы А-321.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость