"Менеджер года", телефонные мошенники и недетский коклюш. Altapress.ru рекомендует почитать это, это и еще вот это

Привет! Я — Кристина Тарасова, выпускающий редактор altapress.ru. Если вы еще не посмотрели, как прошло вручение премии "Менеджер года" и кто забрал главную награду — скорее сюда . А другие новости Алтайского края читайте в моей подборке.

Как телефонным мошенникам удается нас разводить

В Центробанке рассказали, что только в третьем квартале 2023 года мошенники пытались похитить 1,7 трлн рублей со счетов россиян. Наш корреспондент рассказал, как устроены эти преступные сообщества и как с ними борются власти.

Кстати, в 2022 мошенникам удалось похитить 500 млн рублей у одного человека. Что говорить о наивных и уязвимых пенсионерах, когда отдают и такие суммы.

Эксперты рассказывают, что есть более 300 способов ввести человека в управляемое состояние. А вот противостоять — всего пять. Они очень простые, но следовать им почему-то не хотят. Список ниже.

Как не быть обманутым. Базовые правила. cbr.ru

Как цыгане завезли неприятный сувенир в Алтайский край

За последний месяц коклюш диагностировали у 131 человека в Алтайском крае. К нам его завезли цыгане из Новосибирской области. Дело в том, что этот народ не прививается по религиозным соображением. Ни взрослые, ни дети.

В Алтайском крае в основном заболевают из-за сниженного иммунитета после коронавируса. И, опять же, потому что не привились. Впрочем, такая ситуация наблюдается по всей стране.

Хватит ли прививок нашему региону от этой напасти — читайте здесь.

Мужчина с чемоданом. CC0

Ребрихе снизили тариф на газ. Но все равно дорого

Согласно решению, с 1 декабря 2023 года тариф для населения снижен до 4435,63 рублей за гигакалорию. То есть на 150 рублей 67 копеек (или на 3,3%).

Это означает, что в морозы, когда на отопление квартиры или дома уходит 2-3 «гиги», экономия домохозяйства составит 300-450 рублей при общем платеже в 9-13 тыс. рублей. Тариф в Ребрихе - один из самых дорогих в крае. Сравнить цифры можно здесь.

Новый тариф в Ребрихе сохранится до 30 июня 2024 года.

Газ пришел в Ребриху. Altairegion22.ru

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