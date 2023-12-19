Смерть Пухляша и дефицит лекарств на Алтае. Altapress.ru рекомендует почитать это, это и еще вот это

Ситуация на строительном рынке Алтая — как по яйцам
На прошлой неделе ЦБ повысил ключевую ставку с 15% до 16%. Крупные банки снова увеличат проценты на кредиты. А это значит, что от цен на новостройки и вторичку глаза продолжат лезть на лоб.
Известно, что вторичное жилье уже почти никто не берет. А некоторые расторопные покупатели успели «прыгнуть в уходящий вагон». В сентябре 2023 года практически остановилась продажа однокомнатных квартир и евродвушек через агентов.
Однако после повышение ключевой ставки ситуация лучше не станет. Ожидается, объемы выдачи ипотеки на вторичное жилье снизятся еще сильнее. Как бы не пробили дно.
Что говорят эксперты о росте ключевой ставки и как она влияет на Алтайский край — читайте здесь.
Край справился с дефицитом лекарств
Сегодня минздрав закупает примерно 75% отечественных препаратов, оставшиеся 25% - импортные и не имеют аналоговой замены. Но давайте вспомним, что было год назад. Тогда многие препараты исчезли с полок, в аптеках появились очереди. Создался настоящий дефицит лекарств. Появились проблемами с выдачей медикаментов льготникам.
И вот, под конец 2023 года, минздрав Алтайского края завил, что лекарств теперь хватит на всех.
Как региону удалось решить проблему — читайте в нашем материале.
Столетняя история про сговор, взятки и поджог
С того момента, как у Демидова изъяли алтайские заводы, здесь запретили открывать почти любые частные предприятия.
Прошло время, появились разрешения. А вместе с ними бюрократические барьеры. Преодолеть их помогали взятки и картельный сговор.
Мы решили вспомнить, как алтайский бизнес выживал сто лет назад.
Что еще почитать?
- В Барнауле почти закончили строить большущую поликлинику №14. В Бийске подходит к концу строительство противотуберкулезного диспансера. В селе Гоньба заканчивают строить врачебную амбулаторию. С чем еще региональное здравоохранение завершает 2023 год — читайте здесь.
- А как вышло, что банковский бизнес на Алтае растет опережающими темпами, можно узнать в этом материале.