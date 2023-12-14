14 декабря
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Жизнь

Новый министр экономразвития, цены на яйца и квартира-сыр. Altapress.ru рекомендует почитать это, это и еще вот это

Привет! Я - Кристина Тарасова, выпускающий редактор altapress.ru. Сегодня назначили нового министра экономического развития Алтайского края. Он уже рассказал о снижении цен на яйца. Точнее о том, что это есть в планах. Посмотрим, что из этого выйдет. А другие новости Алтайского края читайте в моей подборке.

Компьютер, блогер.
Компьютер, блогер.
unsplash.com

Квартиры интересной формы предлагают купить барнаульцам

В новостройках нашего города есть причудливые планировки квартир. Например, мы нашли квартиру-сыр в ЖК "Пломбир". В ней даже есть дырочка.

Стоит такая трехкомнатная радость 10,4 млн рублей. Общей площадью более 100 кв. м. Что еще в ней особенного и какие квартиры предлагают другие застройщики — в нашем материале.

&quot;Относительность&quot;.
"Относительность".
Мауриц Эшер

Убыль населения в Алтайском крае продолжает расти

В регионе уменьшается смертность, а вот рождение детей не увеличивается. В итоге население региона на 1 января 2023 года составило 2,131 млн человек. В прошлом году численность была 2,135 млн.

По планам, к концу 2025 года в Алтайском крае должно проживать 2,3 млн человек. Пока мы только продолжает уходить от этой цифры. По статистике, каждый месяц 2023 года край теряет 2,5 тыс. человек.

Но есть и положительные моменты. Смерть в регионе все-таки снижается. Почитать подробнее об этом и о планах на 2024 год можно здесь.

Демография.
Демография.
freepik.com

Алтайский суд отправил в колонию мошенника, который тратил похищенные деньги на помощь СВО

Мошенник похитил более 3 млн рублей и получил за это 3,5 года колонии. Однако адвокат осужденного заявил, что суд не учел некоторые моменты. Защитник надеялся, что приговор смягчат до условного наказания.

Каким образом мужчина получил эти деньги - читайте здесь.

Оказалось, что осужденный все похищенные миллионы отправлял на СВО. На них он покупал снаряжение для участников спецоперации, перевозил гуманитарные грузы.

Со слов осужденного, там же, в зоне СВО, он получил осколочное ранение. И орден мужества. Эти смягчающие обстоятельства должны были помочь мужчине избежать реального срока, считал адвокат.

Но суд оставил приговор в силе.

Правосудие. Суд. Фемида.
Правосудие. Суд. Фемида.
Анна Зайкова

Что еще почитать?

  • Аграрный министр региона Сергей Межин рассказал о сложном сезоне, инвесторах и счастливой жизни на селе. Он впервые открыто высказался по важным вопросам, касающимся отрасли.
  • На Алтай идет потепление. Причем почти через две недели - 25 декабря - в регионе ожидают 0 градусов. Однако в наших реалиях это прогноз "чересчур в будущее". На деле все может оказаться иначе.
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