7 декабря
﻿
Жизнь

Автомобиль-консервная банка и многострадальная "страна". Altapress.ru рекомендует почитать это, это и еще вот это

Привет! Я - Кристина Тарасова, выпускающий редактор altapress.ru. На нашем сайте сегодня вышли материалы об аграрных и строительных итогах года в Алтайском крае. Рекомендую обратить на них внимание. А какие еще новости есть искушенных читателей - смотрите в моей подборке.

Компьютер, блогер.
Компьютер, блогер.
unsplash.com

Пельменный магнат построит в Бийске еще один цех

Бийская компания "Меленка-ОСТ" начала строить новый производственный цех площадью 1,5 тыс. кв. м. Решение приняли из-за того, что предприятию стало тесно на уже имеющихся 2,5 тыс. кв. метрах.

Компания надеется, что новый цех позволит выпускать в два раза больше пельмешек. Возвести его должны примерно за год. Потратят на это около 100 млн рублей.

Производство алтайского пищекомбината «Меленка».
Производство алтайского пищекомбината «Меленка».
алтайский пищекомбинат «Меленка».

Новые автобусы скоро доедут до алтайских городов

Региону решили поставили 65 новых автобусов. 41 автобус большой вместительности поедет в Барнаул. Остальные, поменьше, - в Славгород, Заринск, Алейск, Каменский, Змеиногорский и Локтевский районы.

Доехать до конечных пунктов новички должны либо к концу первого квартала 2024-го, либо к началу второго. Как только приедут - выйдут на линию.

Дорога. Трасса.
Дорога. Трасса.
unsplash.com

Многострадальная "Горная страна" наконец-то получила газ

Однако еще не подвела. Газовая эпопея длилась пять лет. И вот в ноябре 2023 года закончились работы над внутриплощадочным газопроводом туркластера «Золотые ворота», к которому "Горная страна" и относится.

Объект уже проверили и приняли специалисты Ростехнадзора, и теперь он готов к подключению.

Сейчас владельцы «Горной страны» заняты подготовкой разрешительных документов, необходимых для врезки в газопровод.

А с чего все началось и почему газа не было так долго - читайте в этом материале.

&quot;Горная страна&quot;. Бийский автотуркластер.
"Горная страна". Бийский автотуркластер.
Фото Владимира Бедарева.

Что еще почитать?

  • Наша журналистка рассказала истории двух женщин, у которых по разным причинам перестали работать кисти рук. Первый случай - последствия травмы. Второй - стресса. А как врачам удается это лечить - читайте здесь.
  • В Сибири продают электромобиль Tesla, который выглядит как луноход. Или трансформер, который превращается в консервную банку.
Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость