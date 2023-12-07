Новые автобусы и беспрецедентные суммы. Что сделали на дорогах Алтайского края в 2023 году и что будет в следующем

Про новые автобусы, движение на Змеиногорском тракте, загруженный Чуйский тракт и беспрецедентную сумму на субсидии муниципалитетам рассказал министр транспорта Алтайского края Антон Воронов.

На пике расходов

По предварительным итогам на ремонт, строительство и содержание дорог, а также на вопросы безопасности (установка камер фотофиксации, нанесение разметки и пр.) за год потратили более 23 млрд рублей. По словам министра, по этим параметрам край уже второй год находится на пике расходов.

Из федерального бюджета регион получил более 1 млрд рублей в этом году и столько же получит в следующем. Не сократилось и субсидирование муниципалитетов, даже напротив: цифра этого года установилась беспрецедентная — 2,8-2,9 млрд рублей. А в бюджете 2024-го для муниципалитетов уже заложено 2,6 млрд рублей. С учетом традиционных корректировок в течение года, сумма наверняка возрастет и побьет очередной рекорд.

Между тем в 2024 году должен был закончиться нацпроект "Безопасные качественные дороги", однако Воронов заверил, что проект продлили и алтайские дороги не бросят на один только краевой бюджет.

Дорога. Трасса. unsplash.com

Загруженный Чуйский тракт

В 2023 году отремонтировали и привели в порядок 760 км дорог, однако в министерстве продолжают получать отчеты. Скорее всего, к концу декабря, после всех подсчетов, цифра достигнет традиционных за последние годы 800 км.

Закончился капремонт семи путепроводов, в том числе один из крупнейших проектов – мост по пр. Ленина в Барнауле. В наших материалах мы рассказывали, как прошло его открытие, обрадовавшее всех барнаульцев, помогло ли расширение до шести полос избавиться от пробок и какой опыт получил город вместе с реконструкцией.

За счет инфраструктурного бюджетного кредита отремонтировали дорогу на ул. Зеленой в Заринске и ряд подъездов к сельхозпредприятиям в Заринском районе.

В следующем году специалисты надеются сдать дорогу «Алтайское – Ая», ремонт которой начали в этом году. Один участок трассы уже привели в порядок: расширили дорогу и реконструировали два моста. Однако впереди самый сложный из-за особенностей ландшафта и грунтовых вод отрезок.

Воронов, тем не менее, заметил:

«Нам надо увести и жителей, и гостей региона с загруженного Чуйского тракта на комфортную, красивую дорогу».

Расширение Чуйского тракта. Источник: Росавтодор.

Кроме пятниц и дачного сезона

Главным переходящим в следующий год объектом остается Змеиногорская развязка, где работы не остановятся до конца следующего года и будут продолжаться даже зимой.

Ее строительство, по словам министра, закончено уже на 50%. На данный момент завершены основные бетонные работы, завезены практически все металлические конструкции.

«Половина пути пройдена, и у нас получилось не создать больших проблем автомобилистам. Еще до начала строительства большое внимание уделялось транспортной доступности, особенно учитывая, что мост на Новом рынке был перекрыт. Поэтому об ограничении движения речи быть не могло. Кроме пятниц и дачного сезона, поток по Змеиногорскому тракту и Ленточному бору проходит нормально», — подчеркнул Воронов.

Напомним, что сдать готовую развязку должны в ноябре 2024-го.

Строительство развязки на Змеиногорском тракте. Дмитрий Лямзин

Большой транспорт — в Барнаул

Подробнее рассказал министр и про 65 новых автобусов для Алтайского края. Их закупили на деньги казначейского кредита по поручению президента России на сумму 800 млн рублей.

Контракты на поставку заключены с тремя предприятиями: «АлтайГазАвтосервис», «Автобусный – Центр Столица» и «СпецЦентр».

41 автобус большой вместимости направят в Барнаул, а остальные, маленькие, передадут в Славгород, Заринск, Алейск, Каменский, Змеиногорский и Локтевский районы.

Поставлять их начнут уже в этом месяце, а целиком партия будет в регионе либо к концу первого квартала 2024-го, либо к началу второго. Тогда же их планируют выпустить на линию.