Цены на такси, выделенки и лебеди. Altapress.ru вспоминает, что обрел и что потерял Барнаул после реконструкции моста

Реконструкция моста на Новом рынке началась в Барнауле в мае 2022 года. Это был один из самых масштабных проектов за последнее время: путепровод связывал две части города, и полтора года барнаульцам приходилось делать крюк, чтобы попасть из дома на работу и наоборот. 30 ноября 2023 года мост наконец открывают, а мы рассказываем, через какие еще испытания прошли горожане, какой опыт получил Барнаул и что потерял.

Ремонт моста проводился за счет федеральных денег. 29 апреля подписали контракт с Барнаульским ДСУ №4. Стоимость составила около 2 млрд рублей, а работы длились чуть больше 18 месяцев.

Посмотрите, как мост выглядел "до" с высоты.

Мост на Новом рынке до реконструкции. Михаил Хаустов

Скоростная сборка

Обрели навык быстрой сборки и разборки трамвайных колец.

Подготовка к масштабным работам стартовала в начале мая. Уже 10 числа перекрыли движение по одной стороне пр. Ленина, чтобы за две недели успеть обустроить возле ТЦ «Пионер» первое разворотное кольцо. Второе закончили в середине июня.

Разворотное кольцо на Доме быта в Барнауле Barnaul 22

Часть барнаульцев относились к идее колец скептически. Говорили, что это лишняя забота и трата ресурсов, и что на самом деле трамваи с укороченными вполовину маршрутами никому не понадобятся.

На деле же вагоны маршрутов №1, 3 и 4, которые приезжали на остановки по разным сторонам моста каждые две-три минуты, все время ходили полные пассажиров.

К тому же, граждане активно пользовались пересадкой: приехав, например, на троллейбусе к Дому Быта, где для этого специально поставили остановку, проходили до «Пионера», садились в трамвай и спокойно ехали дальше. В часы пик поток людей был нескончаемый. Способствовал этому и новый временный тариф «Пересадочный», по которому второй раз за проезд можно было не платить.

Спустя всего месяц после начала работ представить пр. Ленина без трамвайных колец уже было сложно. В начале ноября 2023-го их разобрали, трамваи на время заперли в депо, а со стороны «Пионера» запустили автобус №99, но он уже не пользовался такой популярностью.

Крутой спуск

Потеряли доверие маломобильных людей и мам с колясками.

Кстати, обойти мост тоже оказалось не так-то просто. Для этого специально обустроили лестницу с пандусом, но люди с колясками не раз жаловались, что спуск слишком крутой, уходит в низину, а выходить из него – под горку (к ул. Кулагина).

Завершается обустройство пешеходного перехода. t.me/most_barnaul

Инвалиды-колясочники и мамы малышей даже делились, что из-за отсутствия удобного пандуса перестали бывать в другой части города. Но более комфортного варианта на тот момент придумать было нельзя.

За пару недель до сдачи моста, когда дорожное покрытие на нем было готово, барнаульцы сначала опасливо, а потом все увереннее стали ходить непосредственно по путепроводу, минуя долгий спуск по лестнице и подъем обратно.

Тротуары, к слову, стали более безопасными: теперь они ровные и ограждены с обеих сторон. Так что людям на колясках станет даже удобнее пересекать мост, чем раньше.

Улетевшие лебеди

Потеряли символ города и виды на закат сквозь изящные завитушки металла.

Между тем в мае 2022-го с моста исчезли лебеди, которые жили на трубе теплосети 18 лет. Там их разместили барнаульские умельцы - в поддержку мастера Валерия Метелицы, который сделал самого первого лебедя по имени Андрюша.

Валерий Метелица чинит лебедя Андрюшу. altlib.ru На лебеде "Андрюше" появилась траурная лента в память о Валерии Метелице. Анна Зайкова Виктор Кубасов, лебеди и камыши Анна Зайкова Виктор Кубасов, лебеди и камыши Анна Зайкова

Изначально Андрюша был некрасивой торчащей из трубы железкой, но потом, прямо как гадкий утенок, превратился в большую белую птицу. Позже место стало пристанищем для 16 разнообразных фигур лебедей.

Барнаульцы обеспокоились, что с началом реконструкции птиц могли просто выбросить. Однако еще тогда власти заверили, что арт-объекты находятся на хранении у подрядчика. После часть лебедей приютил Сергей Писарев в барнаульском зоопарке, другую отправили на территорию детской школы искусств во Власихе.

Лебеди с Нового рынка. Сергей Писарев.

Даже после реконструкции лебеди вряд ли вернутся на мост.

Главное открытие

Обрели систему быстрого передвижения по городу. И даже без метро.

Для общественного транспорта с первого дня ремонта появились выделенные полосы, и это, пожалуй, стало главным подарком для барнаульцев. Их, кстати, собираются оставить.

Депутаты и общественники проверили эффективность выделенных полос в Барнауле. Михаил Полубедов, "Вечерний Барнаул".

Уже в конце мая мэр Барнаула Вячеслав Франк отмечал, что эффект от выделенок есть и притом заметный. О том, что ездить по городу стало проще, по его словам, говорили и автоперевозчики, и сотрудники скорой помощи.

Пассажиры тоже признавались, что выделенки стали настоящим спасением. Даже если кое-где приходилось постоять, это все же было несравнимо с тем, если бы автобусы ездили в общем потоке.

Уже известно, что после открытия моста полосы для автобусов останутся на пр. Ленина (кроме участка от ул. Матросова до Аносова) и на пр. Строителей. На пр. Калинина и ул. Аносова их уберут.

На ул. Челюскинцев (от пр. Строителей до ул. Партизанской) и ул. Советской Армии сохранится обособленное трамвайное полотно.

Нешуточные пробки

Потеряли время.

В первый же рабочий день после закрытия путепровода пр. Калинина утонул в пробках. К 9:00 утра 25 мая 2GIS оценивал загруженность дорог на 7 баллов. Впоследствии пробки ежедневно достигали 8 баллов, а во время непогоды и перед выходными даже 10.

Пробка. unsplash.com

Впрочем, еще перед реконструкцией водителей предупреждали: придется либо пересаживаться на автобусы, либо прибавлять к своему пути час времени.

В июне барнаульский депутат решил на себе проверить, что реконструкция моста не привела к транспортному коллапсу. Днем он на личном авто проехал по пр. Калинина и рассказал, как за 20 минут проехал в сторону Потока. Однако на обратном пути чиновник все-таки постоял перед светофором. И все же депутат признался, что «не заметил ничего ужасного».

Тем не менее, реальная ситуация на пр. Калинина просто не могла не усугубиться. Туда перебрался весь немаленький транспортный поток с пр. Ленина, а выделенки отняли пространство у машин.

Пробки образовывались нешуточные, стоять, в лучшем случае, приходилось по 40 минут. Находились и хитрецы, которые пролетали по автобусным полосам, но большинство все же терпели и соблюдали правила.

К сентябрю администрации стало ясно, что закрывать глаза на пробки нельзя. Из-за этого, в частности, с 14 октября закрыли остановку «Дом быта» на пр. Ленина, чтобы увеличить проходимость автомобилей.

Необратимые цены

Потеряли дешевое такси.

Цены на такси взлетели сразу: уже 25 мая с ул. Балтийской до ул. Короленко поездка на «Яндексе» обходилась почти в 500 рублей. Тогда казалось, что сумма немыслимая.

Такси. https://unsplash.com/

Ведь буквально за пару недель до закрытия моста уехать в вечерние пробки в высокий спрос можно было за 194 рубля. На меньшее расстояние, и все же гораздо дешевле.

Позже цены немного устаканились, но в среднем заплатить от 350 рублей за поездку стало нормой. И прежнюю стоимость барнаульцы уже вряд ли увидят даже после открытия путепровода.

Человекопад и перегруз

Чуть не потеряли человека.

Без инцидентов обойтись также не удалось: остановка "Площадь текстильщиков" ("Жилплощадка") на четной стороне пр. Калинина стала одной из самых проблемных после начала реконструкции.

Автобус №20. "Barnaul 22"

Из-за переноса движения автобусы ездили сплошным потоком, сигналили другим, торопили, чтобы подъехать к остановке или успеть проскочить светофор. Двери открывались и закрывались прямо на ходу, а учитывая, что салоны были переполнены, это оказалось чревато. Так, в сентябре наша корреспондентка выпала из маршрутки, которая тронулась, не закрыв двери.

Весной 2023-го из-за жалоб на переполненный транспорт на дорогах даже начали дежурить экипажи ДПС, которые останавливали автобусы с явно бОльшим числом пассажиров, которое они способны вместить, и составляли протокол за перегруз.

Людей при этом высаживали, и они были вынуждены садиться в следующий, еще более переполненный транспорт.

Вероятно, после открытия моста часть людей вернется к личному транспорту, и в автобусах станет посвободнее.

Зачем вообще был нужен ремонт

Обрели безопасность и пространство.

Ремонт моста напрашивался уже давно, внешне путепровод выглядел плачевно. Оставался только вопрос денег, но его решил госкредит под низкий процент.

Однако когда подрядчики начали разбирать мост, оказалось, что положение еще хуже, чем можно было представить. Внутри скрывались серьезные разрушения, а мост при демонтаже грозился буквально сложиться пополам. Тогда руководитель барнаульского ДСУ №4 уверял, что путепровод нес недооцененную опасность для граждан.

Мост на Новом рынке до реконструкции. Анна Зайкова Мост на Новом рынке до реконструкции. Анна Зайкова Мост на Новом рынке до реконструкции. Анна Зайкова Мост на Новом рынке до реконструкции. Анна Зайкова

Кроме того, мост, соединяющий центральную часть города и спальные районы, был словно горлышко бутылки. Четыре полосы против шести на Ленинском проспекте создавали заторы в утреннее и вечернее время.

На новом мосту пространство расширили до шести полос, и теперь остается только наблюдать, насколько это поможет городу.

Только что отстроенный путепровод рассчитан на 100 лет эксплуатации.