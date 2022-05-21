Пешеходный обходной путь почти достроили на Новом рынке в Барнауле

В Барнауле завершается обустройство пешеходного перехода на Новом рынке, сообщает Telegram-канал Мост . Проезд по мосту с утра перекрыли бетонными блоками.

Для пешеходов предусмотрели обходной путь с лестницами и пандусами. Их установку уже почти завершили.

Напомним. что до 30 ноября 2023 года мост будет находиться на реконструкции. Транспортный и пассажирский поток перераспределен на пр. Калинина и прилегающие улицы.

Автомобилисты смогут доехать до Калинина при движении в центр только через Северо-Западную, Чеглецова, Петра Сухова и Космонавтов.

Ранее власти посчитали, что в среднем на полчаса увеличилось время поездок барнаульцев из-за закрытия моста.