21 мая
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Жизнь

Пешеходный обходной путь почти достроили на Новом рынке в Барнауле

В Барнауле завершается обустройство пешеходного перехода на Новом рынке, сообщает Telegram-канал Мост. Проезд по мосту с утра перекрыли бетонными блоками.

Завершается обустройство пешеходного перехода.
Завершается обустройство пешеходного перехода.
t.me/most_barnaul

Для пешеходов предусмотрели обходной путь с лестницами и пандусами. Их установку уже почти завершили.

Напомним. что до 30 ноября 2023 года мост будет находиться на реконструкции. Транспортный и пассажирский поток перераспределен на пр. Калинина и прилегающие улицы.

Автомобилисты смогут доехать до Калинина при движении в центр только через Северо-Западную, Чеглецова, Петра Сухова и Космонавтов.

Ранее власти посчитали, что в среднем на полчаса увеличилось время поездок барнаульцев из-за закрытия моста.

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