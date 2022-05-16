16 мая
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Жизнь

Власти Барнаула оценили ситуацию из-за закрытия моста на Новом рынке как напряженную, но управляемую

На полчаса увеличилось время поездок барнаульцев из-за закрытия моста на Новом рынке, сообщил на совещании в правительстве края заместитель главы города Анатолий Воронков.

В Барнауле частично перекрыли пр. Ленина перед мостом в районе ТЦ "Пионер".
В Барнауле частично перекрыли пр. Ленина перед мостом в районе ТЦ "Пионер".
Дмитрий Лямзин.

Мониторинг дорожной ситуации показал, что наиболее напряженная обстановка в «часы пик» складывается на улицах Пионеров, Цеховая, Профинтерна и проспекте Калинина — на участке от площади Октября до улицы Кулагина.

Также в результате перераспределения транспортных потоков увеличилась нагрузка на улицы Советской Армии, Кутузова, Челюскинцев, на шоссе Ленточный Бор и проспект Строителей.

«Важно отметить, что общественный транспорт движется по выделенным полосам без задержек. В целом дорожная обстановка оценивается как напряженная, но управляемая», — сообщил Воронков.

В Барнауле частично перекрыли пр. Ленина перед мостом в районе ТЦ &quot;Пионер&quot;.
В Барнауле частично перекрыли пр. Ленина перед мостом в районе ТЦ «Пионер».
Дмитрий Лямзин.

На время реконструкции необходимо обеспечить бесперебойный проезд автомобилей экстренных служб, распорядился губернатор края Виктор Томенко.

«Помощь дорожно-патрульной службы ГИБДД требуется не только в месте проведения ремонта, но и на других участках дорог, куда направлены перераспределенные потоки транспорта, — и в Ленточном бору, и на проспекте Строителей. Ситуация требует внимательного изучения и в случае необходимости — корректировки», — подчеркнул глава региона.

Как сообщалось ранее, движение на мосту на Новом рынке перекроют 21 мая, а не 25 мая, как планировали.

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