31 марта
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Происшествия

На четверть миллиона оштрафовали водителей за переполненные автобусы в Барнауле

490 нарушений при транспортировке людей выявили сотрудники Госавтоинспекции с начала года, сообщает «Банкфакс».

Автобус №20.
Автобус №20.
"Barnaul 22"

Перегрузка автобуса пассажирами — это нарушение правил ПДД.

Один из пунктов этих правил запрещает перевозить людей больше, чем позволяют технические характеристики транспорта. Максимальное количество пассажиров, кстати, указано на табличках над входом в салон.

В общей сложности водители получили штрафы на 245 тыс. рублей с начала 2023 года.

Полиция провела 17 профилактических визитов к перевозчикам-нарушителям, направила им 118 писем, а также организовала восемь встреч с водителями транспорта, который перевозит детей.

Между тем горожане не замечают улучшения ситуации. Утром можно составить протокол за переполненный транспорт почти на каждый автобус, а ждать их приходится по 20 минут.

Люди опаздывают на работу, потому что не могут втиснуться в транспорт. Иногда автобусы просто проезжают остановки.

Граждане полагают, что дело в несоблюдении расписания движения и перебоях в нем.

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