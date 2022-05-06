6 мая
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Автоновости

Новая остановка появится в Барнауле из-за ремонта моста на Новом рынке

Новая остановка общественного транспорта появится в Барнауле в районе Дома быта в связи со скорым ремонтом моста на Новом рынке и установкой разворотного кольца у ТЦ «Пионер», сообщает городская администрация.

Новая остановка появится в Барнауле из-за ремонта моста на Новом рынке
Новая остановка появится в Барнауле из-за ремонта моста на Новом рынке
barnaul.org

Павильон установят в связи с перекрытием 10 мая движения по проспекту Ленина в сторону Космонавтов.

Путепровод закроют в городе 25 мая — к этому времени начнется строительство второго разворотного кольца на Доме быта. Сразу после окончания работ на трамвайной линии начнётся демонтаж конструкций путепроводов.

Новая остановка появится в Барнауле из-за ремонта моста на Новом рынке
Новая остановка появится в Барнауле из-за ремонта моста на Новом рынке
barnaul.org

Подготовка к перекрытию движения уже началась. Так, в городе установили знаки для выделенных полос и запрета парковки, сформировали схемы движения транспорта, а после — введут пересадочный тариф на электротранспорте.

Ранее стало известно, что у ТЦ «Пионер» снесли рекламный баннер для строительства разворотного кольца.

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