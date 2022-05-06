В Барнауле у ТЦ «Пионер» демонтировали рекламный баннер под строительство разворотного кольца

В Барнауле начали подготовку к реконструкции моста. Ночью 6 мая на парковке у ТЦ «Пионер» убрали рекламный баннер — здесь скоро начнутся работы по обустройству временного разворотного кольца, сообщается в официальном телеграм-канале по ремонту Нового моста.

Сообщается также, что МУП «Горэлектротранс» начал подготовительные работы по строительству временного разворотного кольца. ГЭТ уже завёз на места, где будет изменено движение, дорожные знаки. Их начнут устанавливать 10 мая.

Также уже выполнена отсыпка временных пешеходных дорожек между трамвайными путями.

С 10 мая по 25 мая общественный транспорт будет объезжать участок по проспекту Калинина с площади Октября.

Путь объезда общественного транспорта в Барнауле t. me/most_barnaul

Напомним, основные работы начнутся 10 мая в 9 утра.

Ранее в Барнауле начали устанавливать временные знаки для новых выделенных полос и запрета парковки в преддверии ремонта моста.