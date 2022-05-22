Барнаульские власти рассказали, куда делись лебеди с моста на Новом рынке

Председатель комитета по социальной политике Барнаульской гордумы Марина Понкрашева рассказала в своем телеграм-канале , что стало с лебедями, которые внезапно исчезли с коммунального моста на Новом рынке.

С арт-объектами все в порядке, заявила депутат.

«Некоторые комментаторы в интернете даже предположили, что лебедей могли просто выбросить. Естественно, это не так. С лебедями всё в порядке! Сегодня подрядчик их аккуратно снял и отвёз на хранение. Как я и говорила ранее, судьбу лебедей должны решить барнаульцы и уже в ближайшие дни мы обсудим судьбу знаменитых птиц на круглом столе», — написала Понкрашева.

Барнаульское ДСУ4 также уточнили в своем телеграм-канале, что лебеди прибыли на их производственную базу.

«В связи с началом работ по переустройству сетей теплового снабжения возникла необходимость демонтажа лебедей, находящихся на одной из веток тепловой сети. Сегодня, в районе обеда, в полной ценности и сохранности мы демонтировали все металлические конструкции в количестве 16 шт», — написал подрядчик.

Напомним, ранее барнаульцам предложили решить судьбу лебедей, установленных Валерием Метелицей.