31 мая
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Жизнь

Лебеди с моста в Барнауле переселятся в парк

Лебеди с моста на Новом рынке обретут новый «дом» в парке «Лесная сказка». К такому решению пришли на круглом столе с участием городских депутатов, членов молодежного парламента и общественной палаты Барнаула.

Лебеди на коммунальном мосту у Нового рынка в Барнауле.
Лебеди на коммунальном мосту у Нового рынка в Барнауле.
altapress.ru.

Участники сошлись во мнении, что территория «Лесной сказки» будет оптимальным вариантом, передает «Вечерний Барнаул».

Директор парка Сергей Писарев по телефону подтвердил, что готов взять скульптуры лебедей и сделать из них новый арт-объект.

Виолетта, дочь известного тренера по самбо, создателя лебедя Андрюши Валерия Метелицы, была очень удивлена и тронута тем резонансом, который вызвала судьба лебедей у барнаульцев. Хотя изначально она не была сторонницей установки Андрюши на мосту.

«Но отец в душе был как мальчишка, увлекающийся, порывистый, который в куске трубы сумел разглядеть белого лебедя, а затем сделать его из подручных средств. Возможно, если бы его не разломали, на этом бы все и закончилось. Но отец с завидным упорством раз за разом восстанавливал фигуру лебедя, и это был уже не вопрос создания арт-объекта, а такой гражданский акт», — поделилась она.

А еще она поделилась историей, которую узнала от случайной знакомой в Аргентине. Оказалось, что девушка замужем за барнаульцем и бывала на лебедином мосту, а ее родственница из Подмосковья специально приезжала в Барнаул на мост к лебедям.

Как уже сообщалось, пока лебеди пережидают на производственной базе «Барнаульского ДСУ-4» (подрядчик на реконструкции путепровода).

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