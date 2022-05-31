Лебеди с моста в Барнауле переселятся в парк

Участники сошлись во мнении, что территория «Лесной сказки» будет оптимальным вариантом, передает «Вечерний Барнаул».

Директор парка Сергей Писарев по телефону подтвердил, что готов взять скульптуры лебедей и сделать из них новый арт-объект.

Виолетта, дочь известного тренера по самбо, создателя лебедя Андрюши Валерия Метелицы, была очень удивлена и тронута тем резонансом, который вызвала судьба лебедей у барнаульцев. Хотя изначально она не была сторонницей установки Андрюши на мосту.

«Но отец в душе был как мальчишка, увлекающийся, порывистый, который в куске трубы сумел разглядеть белого лебедя, а затем сделать его из подручных средств. Возможно, если бы его не разломали, на этом бы все и закончилось. Но отец с завидным упорством раз за разом восстанавливал фигуру лебедя, и это был уже не вопрос создания арт-объекта, а такой гражданский акт», — поделилась она.