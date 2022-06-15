В Барнауле инвалид не смог перебраться по обходной лестнице на Новом рынке. Ему помог прохожий

15 июня очевидцы засняли, как мужчина в инвалидной коляске с помощью прохожего преодолевает по пандусам обходной путь, установленный между Домом быта и Новым рынком.

По словам очевидцев Инцидент Барнаул, мужчина в коляске не смог самостоятельно спуститься.

«Сегодня в 11:45 наблюдала, как инвалид, подъехав на инвалидной коляске к лестнице, которую установили для „переправы“ на другую сторону моста „Новый рынок“, долго не мог спуститься с неё, боялся, говорил, что сам в кресле, без посторонней помощи по этой лестнице инвалиду спуститься не реально! Посторонний мужчина помог!», — рассказала очевидец.

Комментаторы поддержали тему, вспомнив, что в городе в целом мало пандусов, по которым было бы легко спуститься и подняться самостоятельно.

«А пандусы для колясок какие крутые делают, дети чуть с колясок не вылетают», «Про пандусы у подъезда лучше вообще не говорить», «С коляской там тоже не спуститься, с детской. Хорошо есть возможность на руках её спускать, но мне как хрупкой девушке очень тяжело», — написали горожане.

Напомним, обходной путь в районе Нового рынка появился в конце мая.