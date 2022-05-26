Барнаульский депутат все-таки постоял в «пробочке» на обратном пути по Калинина

Напомним, депутат подготовился к заторам из-за перекрытия моста на Новом рынке — запланировал себе на дорогу по Калинина в сторону Потока час времени, но доехал за 20 минут и происходящее в Барнауле назвал не таким уж страшным.
Вечером Абалымов задокументировал и обратный путь. Он немного постоят в небольшой пробке перед светофором, потом увидел несколько недочетов в организации движения, но в целом снова не заметил ничего ужасного.
«В продолжение предыдущего поста, обратная дорога. Может мне опять повезло. Я понимаю, что основная проблема бывает утром и вечером, но тут, наверное, тем, кто ездит на машине только на работу и с работы, и в течении дня не использует ее, нужно попробовать гортранспорт», — пишет он.
Кстати, 26 мая в администрации Барнаула прошло совещание, участники которого обсудили дорожную обстановку и дополнительные мероприятия для улучшения ситуации и увеличения пропускной способности транспорта.
В час пик на самых загруженных участках движение регулируют сотрудники ГИБДД. Параллельно специалисты корректируют интервалы зеленого сигнала светофора. Также в Барнауле запрещают парковку автомобилей и мониторят распределение транспортных потоков в течение всего дня, пишет «Вечерний Барнаул».
Барнаульцы могут направить свои полезные предложения по организации движения транспорта на электронную почту: most_barnaul@mail.ru.