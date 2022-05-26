Барнаульский депутат все-таки постоял в «пробочке» на обратном пути по Калинина

Депутат Гордумы Барнаула Дмитрий Абалымов, который днем решил показать своим подписчикам, как едет и не попадает в пробки, на обратном пути все-таки столкнулся с неудобствами. Об этом он также записал серию роликов.

Напомним, депутат подготовился к заторам из-за перекрытия моста на Новом рынке — запланировал себе на дорогу по Калинина в сторону Потока час времени, но доехал за 20 минут и происходящее в Барнауле назвал не таким уж страшным.

Вечером Абалымов задокументировал и обратный путь. Он немного постоят в небольшой пробке перед светофором, потом увидел несколько недочетов в организации движения, но в целом снова не заметил ничего ужасного.

«В продолжение предыдущего поста, обратная дорога. Может мне опять повезло. Я понимаю, что основная проблема бывает утром и вечером, но тут, наверное, тем, кто ездит на машине только на работу и с работы, и в течении дня не использует ее, нужно попробовать гортранспорт», — пишет он.

Кстати, 26 мая в администрации Барнаула прошло совещание, участники которого обсудили дорожную обстановку и дополнительные мероприятия для улучшения ситуации и увеличения пропускной способности транспорта.

В час пик на самых загруженных участках движение регулируют сотрудники ГИБДД. Параллельно специалисты корректируют интервалы зеленого сигнала светофора. Также в Барнауле запрещают парковку автомобилей и мониторят распределение транспортных потоков в течение всего дня, пишет «Вечерний Барнаул».

Барнаульцы могут направить свои полезные предложения по организации движения транспорта на электронную почту: most_barnaul@mail.ru.