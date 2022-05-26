26 мая
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Барнаульский депутат планировал постоять в пробках, а «пробок-то и нет»

Депутат Барнаульской гордумы, гендиректор АМЗ «Газэнергомаш» Дмитрий Абалымов послушал возмущения горожан из-за перекрытия моста на Новом рынке (и пробок по этой причине) и решил заложить себе на дорогу час времени. Но что-то пошло не так.

Депутат едет по делам.
Депутат едет по делам.
Кадр видео vk.com/a_d_v78

Маршрут Абалымова обычно не проходит через путепровод на Новом рынке и «в полной мере ощутить на себе проблему» он не мог.

«Сегодня мне нужно было ехать в район Потока, я взял запас времени в час, и… Смотрите что вышло из этого) Куда деть 40 минут?» — пишет народный избранник у себя «Вконтакте».

Он признался, что боялся ехать по Калинина из-за пробок, но «пробок-то и нет».

«Считаю, что не так все страшно. Конечно, есть что корректировать», — комментирует Абалымов на видео, которые записывал на протяжении пути.

Ранее барнаульские власти по результатам мониторинга ситуации сделали вывод, что дорога у жителей города по времени увеличилась на полчаса.

А вчера, 25 мая, с моста уже сняли асфальт.

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