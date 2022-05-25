Барнаульское ДСУ № 4 поделались новыми кадрами с ремонта моста на Новом рынке в Барнауле. Подрядчик выполняет первый этап работ.

С моста на Новом рынке в Барнауле сняли асфальт

Сообщается, что на мосту продолжается демонтаж опор освещения, трамвайных путей и контактного провода на 3-х и 8-ми пролетных путепроводах.

Также дорожники разбирают бордюрный камень, снимать старое дорожное полотно — с этой работой подрядчик почти справился.

Затем рабочие приступят к демонтажу межбалочных швов омоноличивания и тротуарных блоков, проведут работы по расчистке полосы отвода.

После этого начнется устройство подъездных путей в подмостовое пространство.

Ранее стало известно, что из-за ремонта моста на Новом рынке появилась пробка там, где ее никогда не было — на улице Ткацкой.