Пробка в неожиданном месте скопилась из-за ремонта моста в Барнауле

Фотографии с затора опубликовал паблик Barnaul 22.

Напомним, краевые власти просят городских дорожников прислушаться к мнению людей и устранить все сложившиеся недочеты в проработке дорожной ситуации.

«К организации движения в этих обстоятельствах конечно надо очень внимательно относиться, четко послушать, что люди говорят, какие сегодня есть недочеты. В частности, по разметке мне жалуются: организация движения работает не очень эффективно. Там, где сделали выделенную полосу, и, например, человеку надо повернуть к магазину, отсутствует дополнительный пунктир. Всякий, кто поворачивает, нарушает. А ГИБДД рядом стоит. Тут надо договориться: или не штрафуем, или доделаем разметку», — сказал 23 мая губернатор Виктор Томенко.