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Жизнь

Томенко посоветовал мэрии Барнаула прислушаться к жалобам горожан о ситуации на дорогах

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко уверен, что необходимо прислушаться к жалобам людей и устранять недочеты в организации дорожного движения в связи с закрытием путепровода на Новом рынке. Самую горячую тему последних дней обсудили на оперативном совещании в правительстве региона.

На мосту в районе Нового рынка начался демонтаж.
На мосту в районе Нового рынка начался демонтаж.
Анна Зайкова, altapress.ru

«Достаточно серьезная обстановка» на дорогах наблюдалась в утренний час пик (с 7:20 до 9:20), отметил первый замглавы Барнаула Анатолий Воронков.

Это, в первую очередь, связано с тем, что не все водители успели познакомиться с новой схемой движения транспорта, считает чиновник.

Виктор Томенко подчеркнул, что поступают жалобы на организацию движения и необходимо находить решения спорных ситуаций.

«К организации движения в этих обстоятельствах конечно надо очень внимательно относиться, четко послушать, что люди говорят, какие сегодня есть недочеты. В частности, по разметке мне жалуются: организация движения работает не очень эффективно. Там, где сделали выделенную полосу, и, например, человеку надо повернуть к магазину, отсутствует дополнительный пунктир. Всякий, кто поворачивает, нарушает. А ГИБДД рядом стоит. Тут надо договориться: или не штрафуем, или доделаем разметку», — сказал Томенко.

Анатолий Воронков уверяет, что в мэрии предложат меры по улучшению обстановки.

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