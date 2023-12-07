«У нас всего два проблемных объекта». Алтайские власти подвели итоги строительного года

Строят ли больше, есть ли в Барнауле еще место под новые дома и что случилось с проблемными объектами? Об этом на круглом столе в ИД «Алтапресс» рассказал замминистра строительства и ЖКХ края Игорь Спивак.

Недостроенный апарт-комплекс "Sky-M" на ул. Шумакова, 21. Ноябрь 2021 года.

Что успели построить

За последние пять лет в крае выполнили строительных работ на 340 млрд рублей, что как отметил Игорь Спивак, существенная доля в масштабах валового регионального продукта.

Ввели более 63 тыс. жилых помещений (более 4,3 млн кв. м) – почти на 50% больше, чем в предыдущую «пятилетку».

В 2023 году в эксплуатацию ввели уже 723 тыс. кв. м из запланированных 780 тыс.

Сейчас действуют 91 разрешение на строительство, из которых 30 выдали в этом году.

«Динамика показывает некий спад: ни для кого не секрет что переживает экономика. Но темпы сохраняются», - сказал Спивак.

Игорь Спивак. Анна Зайкова.

Об ипотеке

Жители края получили 24,4 тыс. кредитов на сумму более 72 млрд рублей. Как отметил замминистра, из-за повышения ставок, растет роль льготных программ.

О поддержке федерации

Выросли цены на базовые строительные материалы, что ударило по стройкам социальных объектов.

В этом году правительство страны снова позволило пересчитать стоимость действующих контрактов. «Пускай даже это и идет в разрез с требованиями законодательства о конкурсных процедурах», - заметил Спивак.

На поддержку алтайских строителей, которые возводят социальные объекты, из федерального бюджета выделили 2 млрд рублей. «Существенная помощь», - сказал замминистра.

О перспективных территориях

Сохраняется проблема дефицита земель под строительство многоквартирного жилья в Барнауле.

Самый перспективный выход – программа комплексного развития территорий (КРТ). Под нее подоборали несколько территорий: Поток и участок федеральных земель на северо-западе города.

Снос дома на Потоке Администрация города Барнауа

Площадь последнего составляет 917 га (из которых 470 га предназначены для многоэтажного жилого строительства).

«Это практически 10-летняя перспектива развития города, - сказал Спивак и добавил. - Мы просили передать участки в собственность края или города, однако у федерации несколько иной взгляд на это».

96 га ввели в оборот в 2023 году. На них можно разместить порядка 1,5 млн кв. м жилья.

О проблемных стройках

Замминистра отметил, что Алтайский край выглядит выгоднее соседей, да и остальных регионов России.

«У нас всего два проблемных объекта, - сказал он. - Причем, один – гостиница (видимо, речь о Sky-M. – Прим. Ред). Там прошли судебные процессы, в принципе возмещены затраты участников долевого строительства. Их это не устраивает. Пока апелляция рассматривается, но вопрос решен».

Дом-жемчужина на Партизанской, 76. Анна Зайкова Снос дома на Потоке Администрация города Барнауа

Второй объект – дом на ул. Партизанской, 76. Это ЖК «Жемчужина» от «ПР-Холдинга». Как подчеркнул Игорь Спивак, дом – в высокой стадии завершения, его введут в эксплуатацию и люди получат квартиры.