«У нас всего два проблемных объекта». Алтайские власти подвели итоги строительного года

Что успели построить
За последние пять лет в крае выполнили строительных работ на 340 млрд рублей, что как отметил Игорь Спивак, существенная доля в масштабах валового регионального продукта.
Ввели более 63 тыс. жилых помещений (более 4,3 млн кв. м) – почти на 50% больше, чем в предыдущую «пятилетку».
В 2023 году в эксплуатацию ввели уже 723 тыс. кв. м из запланированных 780 тыс.
Сейчас действуют 91 разрешение на строительство, из которых 30 выдали в этом году.
«Динамика показывает некий спад: ни для кого не секрет что переживает экономика. Но темпы сохраняются», - сказал Спивак.
Об ипотеке
Жители края получили 24,4 тыс. кредитов на сумму более 72 млрд рублей. Как отметил замминистра, из-за повышения ставок, растет роль льготных программ.
О поддержке федерации
Выросли цены на базовые строительные материалы, что ударило по стройкам социальных объектов.
В этом году правительство страны снова позволило пересчитать стоимость действующих контрактов. «Пускай даже это и идет в разрез с требованиями законодательства о конкурсных процедурах», - заметил Спивак.
На поддержку алтайских строителей, которые возводят социальные объекты, из федерального бюджета выделили 2 млрд рублей. «Существенная помощь», - сказал замминистра.
О перспективных территориях
Сохраняется проблема дефицита земель под строительство многоквартирного жилья в Барнауле.
Самый перспективный выход – программа комплексного развития территорий (КРТ). Под нее подоборали несколько территорий: Поток и участок федеральных земель на северо-западе города.
Площадь последнего составляет 917 га (из которых 470 га предназначены для многоэтажного жилого строительства).
«Это практически 10-летняя перспектива развития города, - сказал Спивак и добавил. - Мы просили передать участки в собственность края или города, однако у федерации несколько иной взгляд на это».
96 га ввели в оборот в 2023 году. На них можно разместить порядка 1,5 млн кв. м жилья.
О проблемных стройках
Замминистра отметил, что Алтайский край выглядит выгоднее соседей, да и остальных регионов России.
«У нас всего два проблемных объекта, - сказал он. - Причем, один – гостиница (видимо, речь о Sky-M. – Прим. Ред). Там прошли судебные процессы, в принципе возмещены затраты участников долевого строительства. Их это не устраивает. Пока апелляция рассматривается, но вопрос решен».
Второй объект – дом на ул. Партизанской, 76. Это ЖК «Жемчужина» от «ПР-Холдинга». Как подчеркнул Игорь Спивак, дом – в высокой стадии завершения, его введут в эксплуатацию и люди получат квартиры.