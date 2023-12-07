«Горная страна», ждавшая газа пять лет, наконец-то сможет его подключить

Газопровод туркластера «Золотые ворота» на въезде в Бийск готов к подключению пользователей, сообщил в интернет-форуме министр строительства и ЖКХ края Иван Гилев. Это значит, что комплекс «Горная страна» после пяти лет ожидания (и двух – после ужина в нем премьера Мишустина) получит обещанное.

В ноябре 2023 года «Газпром газораспределение Барнаул» вместе с бийской мэрией и при поддержке регионального правительства завершили работы над внутриплощадочным газопроводом туркластера «Золотые ворота».

Объект проверили и приняли специалисты Ростехнадзора, и теперь он готов к подключению.

Министр отметил, что владельцы «Горной страны» готовят разрешительные документы необходимые для врезки в газопровод.

Как развивалась история

Напомним, что туристический кластер на въезде в Бийск начали создавать в 2011 году. Мэрия привлекала инвесторов льготной ставкой аренды. Соглашение о строительстве «Горной страны» подписали в 2013 году.

Через два года стройка началась, но вскоре приостановилась из-за разных обстоятельств инвестора. Во время перерыва к туркластеру подвели водоснабжение, водоотведение и электроснабжение, к которым и подключился резидент.

Газовые сети также построили на территории кластера, но сроки подачи переносились по разным причинам.

В 2018 году строительство возобновили и скоро «Горная страна» стала принимать гостей – без газа.

Все события, как сообщала пресс-служба губернатора, сопровождались сменой главы Бийска и специалистов мэрии, которая и была заказчиком строительства. Результат: слабый контроль и несвоевременные решения привели к затягиванию процесса.

Кроме того, установленный около 10 лет назад газопровод никогда не эксплуатировался. Перед запуском его нужно было заново обследовать.

В 2021 году неожиданным гостем кафе стал премьер министр России Михаил Мишустин. После этого губернатор Виктор Томенко дал распоряжение «немедленно» газифицировать «Горную страну».

«После неожиданного визита было заметное оживление среди высокопоставленных местных и краевых чиновников. Нам даже вручили письмо, в котором гарантировалось, что мы получим газ в начале декабря. Газа нет», - комментировал ситуацию в соцсетях инвестор Алексей Саламатов.

«Из-за своей специфики, принадлежности трубопровода к категории особо опасных объектов ввод в эксплуатацию затягивается», - объяснял задержку начальник управления по развитию туризма и курортной деятельности края Евгений Дешевых весной 2022 года.

Похоже, теперь дело движется к счастливому финалу.