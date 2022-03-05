Труба. Стало известно, почему в «Горную страну» еще не запустили газ, а у «Золотых ворот Алтая» нет новых инвесторов

Придорожное кафе «Горная страна», которое весной 2019 года открылось в бийском туркластере «Золотые ворота Алтая», все еще не подключили к газу. Почему этого не произошло, рассказал во время пресс-конференции начальник управления по развитию туризма и курортной деятельности Алтайского края Евгений Дешевых.

По словам инвестора Алексея Саламатова, в последний раз ему обещали, что газ будет обогревать кафе уже в декабре 2021 года.

«После неожиданного визита в „Горную страну“ Михаила Мишустина прошлой зимой, было заметное оживление среди высокопоставленных местных и краевых чиновников. Губернатор дал поручение, назначил ответственного и все такое. Нам даже вручили письмо, в котором гарантировалось, что мы получим газ в начале декабря. Газа нет! Есть отписки и отговорки. Мы по-прежнему тратим колоссальные деньги на отопление и горячую воду», — написал Саламатов в Instagram.

На вопрос, почему поручение премьер-министра все еще не выполнено, Евгений Дешевых ответил размыто:

«Непростой это кейс. Построен трубопровод 10 лет назад и не эксплуатировался. Из-за своей специфики, его принадлежности к категории особо опасных объектов ввод в эксплуатацию затягивается. Тем не менее план действий выработан, понимание, что делать есть. Работы будут полностью выполнены».

Евгений Дешевых в АКЗС. Предоставлено АКЗС.

От упоминания каких-либо сроков в этот раз он воздержался. Рассказал о еще четырех инвесторах «Золотых ворот Алтая»:

«Помимо „Горной страны“ работает еще один инвестор, с которым подписаны соглашения, — газовая заправочная станция. Еще два объекта — в стадии реализации: реконструируется автозаправочный бензиновый комплекс со станцией техобслуживания станция и строится торговый комплекс. У пятого инвестора, дочерней компании „Аникса“, проект находится в стадии проработки. О новых партнерах, к сожалению, сказать ничего не могу. На сегодняшний момент их интерес к площадке не наблюдается. Думаю, что при решении всех вопросов, это изменится».

Напомним, после визита премьер-министра России Михаила Мишустина в марте 2021 года, губернатор Виктор Томенко дал поручение разобраться с проблемой «Горной страны» и подчеркнул, что если обязательства перед инвестором были, то правительство региона к ним обязательно вернется.

Алексей Саламатов также сообщил в Instagram, что некоторое время перед Новым годом комплекс не работал из-за порыва на магистральном водопроводе, обеспечивающем водой весь кластер «Золотые ворота Алтая». 28 декабря работа «Горной страны» возобновилась.