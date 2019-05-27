«Если бы я знал о реальных затратах». Инвестор рассказал, зачем ему предприятие в проблемном туркластере Бийска и что еще появится на въезде в город

Автотуркластер «Золотые ворота Алтая» много лет был полем на въезде в город. За это он получил название «призрачный» и ждет ревизию парламентариев из Госдумы. Бийчане поднажали и выдали к визиту высоких гостей придорожное кафе «Горная страна». Его владелец Алексей Саламатов рассказал altapress.ru, как встроился в кластер и какие перспективы у алтайского бизнеса, связанного с туризмом.

Краткое содержание

Все рассчитывали , что набегут инвесторы

— Алексей Валерьевич , в июне Алтайский край ждет приезд представителей комитета по туризму РФ. Действительно ли вы построили «Горную страну» к их визиту?

— Я видел эти предположения в прессе. Члены Госдумы решили приехать к нам в конце 2018-го, а строительство комплекса возобновилось в конце 2017-го. Перед этим был разговор с главой Бийска Александром Студеникиным. Он объяснял: если мы не введем объект до конца 2018 года, городу нужно будет вернуть деньги, полученные на автотуркластер из федерального бюджета. Естественно, для небогатого Бийска это неподъемно. Плюс на тот момент я вложил в фундамент 10 млн рублей и не хотел их терять.

— Чиновники решили ехать с ревизией из-за того , что Алтайский край дает разные цифры готовности бийского автотуркластера — 7% и 74%. Откуда , по-вашему , такие расхождения в отчетах?

— Я не хочу это комментировать. Оставим ответ на этот вопрос депутатам Государственной Думы. Полагаю, они за этим сюда и приедут. Первые мы в кластере или нет, для меня безразлично. Главное, мы это сделали! Ценой огромных усилий, ведь мы всего лишь одна семья, которая решила вложить свои сбережения в любимый край.

«Горная страна». Бийский автотуркластер. Фото Владимира Бедарева.

— Почему вы останавливали строительство комплекса?

— Автотуркластер преподносился очень круто, и мы готовили проект, соответствующий ему. Первый вариант был не принят, как будто в «Золотые ворота Алтая» очередь из инвесторов стояла. Может, кстати, этого тогда и ждали.

В 2015-м мы получили разрешение на двухэтажное кирпичное здание. Но потом ситуация в экономике страны изменилась. Мы поняли, что не потянем такую стройку, и заморозили ее. Чтобы продолжить строительство, я упростил проект. Теперь комплекс одноэтажный. Но то, что мы сделали, мне нравится больше. Получилось лаконично и выразительно.

Понятно, что так всегда со стройкой: потратить пришлось в два раза больше, чем планировалось. В настоящий момент в «Горную страну» вложено 55 млн рублей. Если бы я знал о реальных затратах, а не только о тех, что «рисовал» мне изначально генподрядчик, я бы еще подумал. Я ведь не владелец нефтяных скважин и месторождений газа, а всего лишь влюбленный в Алтай провинциальный издатель. Впрочем, как выясняется, любовь — это действительно страшная сила!

«Горная страна». Бийский автотуркластер. Фото Владимира Бедарева.

Европейский опыт

— Как у издателя газет и путеводителей возникла идея погрузиться в автотуркластер?

— Настало время диверсифицировать бизнес — дополнить издательскую деятельность еще одним направлением. А еще меня сагитировал хороший товарищ Игорь Степанов, депутат бийской думы, а тогда директор УК «Золотые ворота Алтая».

Идея заразила: мы с супругой объездили полсвета и видели, что такое дорожный сервис Европы. Хотелось сделать что-то близкое. Понятно, в Бийске вряд ли «выстрелит» проект, подобный огромным комплексам Autogrill на европейских платных автомагистралях. Там есть заправка, несколько кафе, магазины, а в некоторых даже торговые центры и гостиницы.

— Это то , что должен был изначально представлять из себя проект «Золотые ворота Алтая». Почему не все получилось?

— Вопрос скорее к разработчикам концепции бийского автотуркластера. На мой взгляд, гостиница там не нужна, и дело не в том, что до Горного Алтая 100 км, как говорят некоторые критики проекта. Это расстояние до Горно-Алтайска, а люди в основном едут хотя бы в Чемал, а некоторые в Усть-Коксу или Кош-Агач, до которых по 500 км. Но в Бийске уже есть гостиницы, и не думаю, что они сильно загружены.

Алексей Саламатов. «Горная страна». Фото Владимира Бедарева.

Придорожный комплекс и связанный с ним сервис — другое дело. Это как продолжение проектов: у Барнаула есть «Облепиха», посередине — «Ника», около Бийска теперь «Горная страна». Мне кажется, в этом гармония.

Но я не считаю свой придорожный комплекс исключительно бизнес-проектом.

— Почему?

— Это творческий проект. Мне очень хотелось, чтобы он полностью соответствовал названию кластера «Золотые ворота Алтая». Чтобы человек, попав в «Горную страну», сразу оценил всю дивную красоту тех мест, куда он держит путь.

Комплекс декорирован работами лучших фотохудожников. Много моих работ. Там есть фотографии как доступных, так и труднодоступных мест Алтая, например Шавлинских, Аккемского, Кучерлинского озер. На каждой указано, сколько километров до этого места от «Горной страны». Например, на снимках с плато Укок написано, что туда ехать еще 650 км.

Этим я пытался выполнить функции информационного центра, чтобы человек получил представление, куда едет. Во время работы над интерьером мы как раз выпустили очередной путеводитель «33 чуда Алтая», по мотивам которого все и сделали. Серия наших путеводителей, кстати, тоже выпускается под брендом «Горная страна». Именно так называется и полный путеводитель по Алтаю. Мы ее намерены продолжать.

«Горная страна» в Бийске. Фото Владимира Бедарева.

— Какие еще проекты появятся у «Горной страны»?

— Есть идея подготовить путеводитель с советами. Многие же едут в Горный самостоятельно, и встречаются комичные ситуации. Например, на дороге, что ведет из Кош-Агача в Джазатор, мы однажды встретили молодых ребят. Они планировали на кроссовере Skoda Yeti попасть на плато Укок и уже собирались свернуть в сторону перевала Теплый Ключ. Те, кто в теме, в этом месте, думаю, улыбнутся.

Многие неопытные путешественники отправляются по Алтаю на модных немецких автомобилях, оборудованных низкопрофильной резиной, рассчитанной только на передвижение по асфальту. Ездить на такой по качественному, извилистому Чуйскому тракту одно удовольствие. Сам пробовал. Но стоит с него свернуть — приключения с пробитым колесом гарантированы! А если это колесо, например, диаметром 21 дюйм, что нынче не редкость, то отремонтировать его будет элементарно негде.

— Какие еще проблемы предстоит решить после запуска «Горной страны»?

— Единственное, что беспокоит: успешный издатель не всегда успешный ресторатор. Мы в этом бизнесе не специалисты, хотя очень стараемся. И в силу этого я заинтересован в партнере, который имеет опыт в сфере торговли. Готов уступить до 40% проекта.

— Речь идет о магазине , который вы анонсировали?

— И о нем тоже. Изначально у магазина была концепция: все лучшее из Алтайского края, начиная от продуктов и заканчивая издательской продукцией. Например, мы хотели продавать отборный сыр. К сожалению, качество этого продукта сильно падает, когда производитель выводит его в сети. Хотим продавать гостям лучший алтайский мед, продукцию бийского фармкластера. Но с другой стороны, приходит понимание: мы были несколько наивны, планируя со всем этим справиться самостоятельно, и, возможно, лучше магазин сдать в аренду.

Алексей Саламатов. Фото Владимира Бедарева.

Что дальше

— Как может развиваться туристический бизнес в Горном сейчас?

— Я много поездил и глубоко знаю Алтай. В районе нижней Катуни каждый клочок земли уже чем-нибудь застроен и платный для туриста. Где бесплатно постоять на берегу, знают разве что местные жители.

Мне кажется, что развитие сервиса для туристов должно уходить дальше за Чике-Таман (больше 200 км от Горно-Алтайска. — Прим. ред.). Некоторые думают: доехали до Семинского перевала и увидели Алтай, но самые впечатляющие красоты, если говорить о Чуйском тракте, начинаются именно с перевала Чике-Таман. И тех, кто хочет забраться глубже, все больше. Мало того, количество таких людей с каждым годом растет просто в геометрической прогрессии.

Вслед за спросом должно появляться предложение. Например, мы начинали ездить в район Акташа — Кош-Агача 13 лет назад, когда там могли предложить переночевать только в аиле под шкурами животных. Потом появилась гостиница с туалетом на этаже и душем за отдельную плату, а потом — с индивидуальными санузлами.

Все было по вменяемой цене, но постепенно спрос увеличился, а вслед за ним и стоимость ночлега. В последний раз отдали в пересчете около 50 евро за сутки. То есть цены вполне сравнялись с европейскими, а вот качество сервиса, как у нас водится, нет. Обещанный Wi-Fi в номере не работал, а телевизор показывал один канал, и то если пристроить антенну в определенное место. Эту ситуацию может поправить только здоровая конкуренция.

В тех фантастической притягательности местах явно назрела необходимость строительства хороших, пусть и небольших, отелей. Человек, приехав туда впервые, будет, как мы, возвращаться еще и еще!

«Горная страна». Бийский автотуркластер. Фото Владимира Бедарева.

Что известно о «Золотых воротах Алтая»

В 2011 году Алтайский край стал участником федеральный программы развития внутреннего и въездного туризма, которая была рассчитана до 2018 года. Бюджетное финансирование на инженерную инфраструктуру получили Барнаул, Бийск и Белокуриха.

«Золотые ворота Алтая» должны были появиться на въезде в Бийск. Через город, по данным местной мэрии, проходит 80% турпотока на Горный со стороны Барнаула. Для отдыхающих должны были построить туристско-информационный и торгово-развлекательный центры, автозаправку, станцию техобслуживания, кафе, ресторан, гостиницу, кемпинг со стоянкой. Украсить «Золотые ворота Алтая» должна была реконструкция Бийского острога с пушками.

Общий объем инвестиций планировался в размере 1,3 млн млрд рублей, из них бюджетных — 300 млн. Инвесторы появлялись — Бийск привлекал их льготной арендной ставкой, 1/1000 от установленной в городе. Но строить они не спешили, и их исключали из автотуркластера.

В 2018 году бийская пресса написала, что в состав туркластера вошли крупные торговые центры города. «Было принято решение об увеличении границ кластера за счет более интересных для бизнеса площадок по ходу трассы непосредственно в Бийске», — пояснял ранее altapress.ru Евгений Дешевых, начальник краевого управления по туризму.

Объем инвестиций по состоянию на начало 2019 года составил 1,150 млрд рублей, в том числе внебюджетных — 800 млн. В «Золотых воротах Алтая» компания «Аникс» построит логистический центр с оптово-розничным магазином. Также запланирован торговый центр, но арендатор участка пока не приступил к проектированию.

Что известно об Алексее Саламатове

Алексей Саламатов. Фото Владимира Бедарева.

Алексей Саламатов — директор издательского дома «Бийская пресса», главный редактор газеты и портала «Деловой Бийск». Издатель путеводителей по Горному Алтаю. Путешественник, фотограф, блогер.