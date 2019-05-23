В «призрачном» туркластере Бийска построят логистический центр и ТРЦ

На въезде в Бийск со стороны Барнаула планируют построить логистический и торгово-развлекательный центры. Проекты войдут в туристический комплекс « Золотые ворота Алтая », который реализуют на деньги федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011−2018 годы).

Логистический центр планирует местный ритейлер — компания «Аникс» Юрия Никитина. Он зарезервировал участок площадью около 7 га и сейчас готовит проектно-сметную документацию. Строительство ориентировочно начнется в 2020 году.

Уже известно, что в комплекс, помимо распределительного центра (РЦ), войдет оптово-розничный магазин продуктов и других товаров, в котором путешественник сможет пополнить свои запасы на въезде в Горный Алтай. Пока предприниматель не прокомментировал свою инициативу, однако ранее он заявлял СМИ, что намерен развивать сеть в родном городе.

Второй проект — торгово-развлекательный центр. Его планирует построить барнаульская компания «Гарант», за которой, возможно, стоит крупный мировой ритейлер. Представители местной администрации говорят, что инвестор исправно платить аренду за землю в размерах около 1 млн рублей в год, но пока не приступил к проектированию здания.

Еще одну стройку в этом году начнут рядом с заправкой «Лукойл». Ее дополнят магазином и автосервисом.

Виды Бийска. Анна Зайкова , altapress.ru.

Павел Сидоренко,

начальник пресс-центра администрации Бийска:

Автокластер занимает участок 35 га на въезде в Бийск. Сейчас инвесторы заняли большую часть территории. Свободными остались только 12 га земли.

Что за автотуркластер?

Автотуркластер «Золотые ворота Алтая» реализуется в рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011−2018 годы). Всего в России 7 таких проектов.

«Их особенность в том, что они должны располагаться вне границ населенных пунктов и могут рассчитывать только на поток проезжающих мимо автотуристов», — говорил ранее в интервью altapress.ru Евгения Дешевых, начальник краевого управления по туризму.

Объем вложенных инвестиций по состоянию на февраль 2019 года составил 1,150 млрд рублей, в том числе внебюджетных — 800 млн. «Если еще три инвестора зайдут на площадку, то объем внебюджетных вложений возрастет примерно на 800 млн рублей», — уточнял Дешевых.

Открытие «Горной страны» facebook.com/alekseisalamatov

Напомним, что накануне в кластере «Золотые ворота Алтая» открылось придорожное кафе «Горная страна» с игровой зоной для детей. В перспективе здесь заработает магазин. Также в кластер со временем вошли торговые центры города и другие проекты.

Ранее в Госдуме заинтересовались судьбой бийского кластера «Золотые ворота Алтая» и расхождением данных по его строительству: Алтайский край одновременно отчитывается о его готовности на 7% и 74%. Парламентарии заявили о намерении лично посетить Бийск в 2019-м, и на месте разобраться, что все же происходит с объектом.