Кто дурит губернатора: газовики и чиновники не могут разобраться с подключением «Горной страны»

На вопрос altapress.ru о том, как сейчас продвигаются работы, Евгений Дешевых отвечал так: продолжается сбор недостающей исполнительно-технической документации и выполняется ее экспертиза. А оценка состояния газопровода с выборочным вскрытием сети началась только во второй декаде мая — из-за позднего схода снега.
«Завершение работ и выдача экспертизы планируется до 1 июля. После этого будет рассмотрен вопрос о сроках пуска газа на объект», — подчеркнул чиновник.
Из ответа главы Бийска Александра Студеникина стало известно, что замечания по строительным работам уже устраняются. Сейчас в рамках контракта Центр технической экспертизы и аудита ведет техническое освидетельствование и диагностирование газопровода.
Этот контракт заключен 18 марта 2021 года, после распоряжения Виктора Томенко. Сделал губернатор его после того, как премьер Михаил Мишустин «ненароком» заглянул в проблемное заведение во время рабочего визита.
«Подключение „Горной страны“ будет возможно после ввода объекта „Создание автотуристского кластера „Золотые ворота“ г. Бийск Алтайский край. Газоснабжение. Наружные сети.“ в эксплуатацию», — отмечает мэр в ответе на запрос (орфография и пунктуация в цитате сохранены — Прим. altapress.ru).
При этом даты 1 июля, упоминаемой Дешевых, или иного срока завершения работ и выдачи экспертизы в ответе не указано. Если бийское управление капитального строительства не может ответить мэру, когда газопровод закончат осматривать и исправят ошибки в технической документации, то говорить о том, что дата подключения «Горной страны» станет известна 1 июля, не приходится.
Долгая безгазовая история
Реализация проекта создания туристического кластера на въезде в Бийск началась в 2011 году. Город привлекал инвесторов льготной ставкой аренды, они проявляли интерес, но строить не спешили. В 2013 году администрация Бийска и инвестор подписали соглашение о строительстве на территории кластера придорожного комплекса «Горная страна».
Еще спустя два года строительство объекта началось, однако вскоре было приостановлено «из-за личных обстоятельств инвестора». При этом во время перерыва к туркластеру подвели коммуникации — водоснабжение, водоотведения, электроснабжение. К ним и подключился резидент. Газовые сети до 2018 года тоже были построены, но сроки подачи газа неоднократно переносились по разным причинам.
В 2018 году строительство объекта возобновилось и вскоре «Горная страна» принимала первых посетителей, все еще без газа. «Эти события сопровождались неоднократной сменой главы Бийска и специалистов в администрации города, которая выступала заказчиком строительства. Слабый контроль, несвоевременные решения со стороны муниципалитета, в том числе, привели к затягиванию процесса подключения к газу», — сообщала пресс-служба губернатора.
В марте 2021 года губернатор Виктор Томенко дал поручение разобраться с проблемой «Горной страны». Сделал он это после того, как премьер Михаил Мишустин во время рабочего визита на Алтай заглянул в проблемное заведение.