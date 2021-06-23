Кто дурит губернатора: газовики и чиновники не могут разобраться с подключением «Горной страны»

Altapress.ru получил ответ на запрос в администрацию города Бийска о том, как продвигаются работы по газификации придорожного комплекса «Горная страна». Если пересказать — не так скоро, как этого ожидал начальник регионального управления по развитию Евгений Дешевых. Именно ему губернатор еще в марте поручил немедленно газифицировать многострадальный комплекс.

На вопрос altapress.ru о том, как сейчас продвигаются работы, Евгений Дешевых отвечал так: продолжается сбор недостающей исполнительно-технической документации и выполняется ее экспертиза. А оценка состояния газопровода с выборочным вскрытием сети началась только во второй декаде мая — из-за позднего схода снега.

«Завершение работ и выдача экспертизы планируется до 1 июля. После этого будет рассмотрен вопрос о сроках пуска газа на объект», — подчеркнул чиновник.

Из ответа главы Бийска Александра Студеникина стало известно, что замечания по строительным работам уже устраняются. Сейчас в рамках контракта Центр технической экспертизы и аудита ведет техническое освидетельствование и диагностирование газопровода.

Этот контракт заключен 18 марта 2021 года, после распоряжения Виктора Томенко. Сделал губернатор его после того, как премьер Михаил Мишустин «ненароком» заглянул в проблемное заведение во время рабочего визита.

Глава Бийска Александр Студеникин. Скриншот видео администрации Бийска

«Подключение „Горной страны“ будет возможно после ввода объекта „Создание автотуристского кластера „Золотые ворота“ г. Бийск Алтайский край. Газоснабжение. Наружные сети.“ в эксплуатацию», — отмечает мэр в ответе на запрос (орфография и пунктуация в цитате сохранены — Прим. altapress.ru).

При этом даты 1 июля, упоминаемой Дешевых, или иного срока завершения работ и выдачи экспертизы в ответе не указано. Если бийское управление капитального строительства не может ответить мэру, когда газопровод закончат осматривать и исправят ошибки в технической документации, то говорить о том, что дата подключения «Горной страны» станет известна 1 июля, не приходится.

Долгая безгазовая история

Реализация проекта создания туристического кластера на въезде в Бийск началась в 2011 году. Город привлекал инвесторов льготной ставкой аренды, они проявляли интерес, но строить не спешили. В 2013 году администрация Бийска и инвестор подписали соглашение о строительстве на территории кластера придорожного комплекса «Горная страна».

Еще спустя два года строительство объекта началось, однако вскоре было приостановлено «из-за личных обстоятельств инвестора». При этом во время перерыва к туркластеру подвели коммуникации — водоснабжение, водоотведения, электроснабжение. К ним и подключился резидент. Газовые сети до 2018 года тоже были построены, но сроки подачи газа неоднократно переносились по разным причинам.

Открытие «Горной страны» facebook.com/alekseisalamatov

В 2018 году строительство объекта возобновилось и вскоре «Горная страна» принимала первых посетителей, все еще без газа. «Эти события сопровождались неоднократной сменой главы Бийска и специалистов в администрации города, которая выступала заказчиком строительства. Слабый контроль, несвоевременные решения со стороны муниципалитета, в том числе, привели к затягиванию процесса подключения к газу», — сообщала пресс-служба губернатора.

В марте 2021 года губернатор Виктор Томенко дал поручение разобраться с проблемой «Горной страны». Сделал он это после того, как премьер Михаил Мишустин во время рабочего визита на Алтай заглянул в проблемное заведение.