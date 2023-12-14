Нового министра экономического развития назначили в Алтайском крае

Еще 1 декабря губернатор Алтайского края Виктор Томенко назначил нового врио министра экономического развития и зампредседателя правительства региона, который сменил Анатолия Нагорного. Однако на прошедшей 14 декабря сессии АКЗС парламентарии согласовали назначение другого человека.

Так, 14 декабря министром экономического развития Алтайского края стал Евгений Дешевых, которого в октябре уже переназначали начальником управления по туризму. Его он возглавлял с 2018 года.

Буквально за две недели до этого, 1 декабря, врио министра экономразвития и вице-губернатором стал Алексей Ерохин, который был заместителем предыдущего министра. Но оказалось, что это назначение было формальным.

Сам же экс-министр, Анатолий Нагорнов, руководил ведомством с 2019 года. Причем до 2021-го – также в статусе временно исполняющего обязанности. Вероятно, в этом году он оставил должность из-за достижения пенсионного возраста.

Напомним, после выборов губернатора Алтайского края в сентябре этого года правительство традиционно ушло в отставку. Это стандартная процедура, исполнять которую требуют нормы законодательства.

Новое правительство сформировалось 18 октября, хотя на тот момент еще не все должности были заняты.

Анатолий Нагорнов. Фото: Анна Зайкова.

Что известно о новом министре

Евгений Дешевых родился в 1971 году, отучился на инженера-электрика в АлтГТУ, там же прошел обучение на факультете ИТ и бизнеса. А позже получил специальность «Государственное и муниципальное управление» в АлтГУ.

Работал учеником слесаря, позднее — экономистом в коммерческих организациях. В 2007 году возглавил КГБУ «Алтайский региональный ресурсный центр».

А уже в 2010 году стал начальником управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры. Проработав на этой должности восемь лет, перешел в другую сферу и стал руководить управлением по развитию туризма.

Женат, воспитывает дочь.