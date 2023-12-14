14 декабря
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Политика

Нового министра экономического развития назначили в Алтайском крае

Еще 1 декабря губернатор Алтайского края Виктор Томенко назначил нового врио министра экономического развития и зампредседателя правительства региона, который сменил Анатолия Нагорного. Однако на прошедшей 14 декабря сессии АКЗС парламентарии согласовали назначение другого человека.

Евгений Дешевых.
Евгений Дешевых.
Фото: Антон Федотов.

Так, 14 декабря министром экономического развития Алтайского края стал Евгений Дешевых, которого в октябре уже переназначали начальником управления по туризму. Его он возглавлял с 2018 года.

Буквально за две недели до этого, 1 декабря, врио министра экономразвития и вице-губернатором стал Алексей Ерохин, который был заместителем предыдущего министра. Но оказалось, что это назначение было формальным.

Сам же экс-министр, Анатолий Нагорнов, руководил ведомством с 2019 года. Причем до 2021-го – также в статусе временно исполняющего обязанности. Вероятно, в этом году он оставил должность из-за достижения пенсионного возраста.

Напомним, после выборов губернатора Алтайского края в сентябре этого года правительство традиционно ушло в отставку. Это стандартная процедура, исполнять которую требуют нормы законодательства.

Новое правительство сформировалось 18 октября, хотя на тот момент еще не все должности были заняты.

Анатолий Нагорнов.
Анатолий Нагорнов.
Фото: Анна Зайкова.

Что известно о новом министре

Евгений Дешевых родился в 1971 году, отучился на инженера-электрика в АлтГТУ, там же прошел обучение на факультете ИТ и бизнеса. А позже получил специальность «Государственное и муниципальное управление» в АлтГУ.

Работал учеником слесаря, позднее — экономистом в коммерческих организациях. В 2007 году возглавил КГБУ «Алтайский региональный ресурсный центр».

А уже в 2010 году стал начальником управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры. Проработав на этой должности восемь лет, перешел в другую сферу и стал руководить управлением по развитию туризма.

Женат, воспитывает дочь.

"Собираюсь максимально использовать на новой должности наработанный ранее опыт. Ожидаю сплоченную работу в команде губернатора и тесное взаимодействие с бизнесом и депутатским корпусом на благо всех жителей края. Хотел бы поблагодарить всех за мою предыдущую работу и за конструктивное отношение к вопросам развития туристической отрасли нашего региона", — отметил новоиспеченный министр.

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