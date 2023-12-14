Нового министра экономического развития назначили в Алтайском крае

Так, 14 декабря министром экономического развития Алтайского края стал Евгений Дешевых, которого в октябре уже переназначали начальником управления по туризму. Его он возглавлял с 2018 года.
Буквально за две недели до этого, 1 декабря, врио министра экономразвития и вице-губернатором стал Алексей Ерохин, который был заместителем предыдущего министра. Но оказалось, что это назначение было формальным.
Сам же экс-министр, Анатолий Нагорнов, руководил ведомством с 2019 года. Причем до 2021-го – также в статусе временно исполняющего обязанности. Вероятно, в этом году он оставил должность из-за достижения пенсионного возраста.
Напомним, после выборов губернатора Алтайского края в сентябре этого года правительство традиционно ушло в отставку. Это стандартная процедура, исполнять которую требуют нормы законодательства.
Новое правительство сформировалось 18 октября, хотя на тот момент еще не все должности были заняты.
Что известно о новом министре
Евгений Дешевых родился в 1971 году, отучился на инженера-электрика в АлтГТУ, там же прошел обучение на факультете ИТ и бизнеса. А позже получил специальность «Государственное и муниципальное управление» в АлтГУ.
Работал учеником слесаря, позднее — экономистом в коммерческих организациях. В 2007 году возглавил КГБУ «Алтайский региональный ресурсный центр».
А уже в 2010 году стал начальником управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры. Проработав на этой должности восемь лет, перешел в другую сферу и стал руководить управлением по развитию туризма.
Женат, воспитывает дочь.
"Собираюсь максимально использовать на новой должности наработанный ранее опыт. Ожидаю сплоченную работу в команде губернатора и тесное взаимодействие с бизнесом и депутатским корпусом на благо всех жителей края. Хотел бы поблагодарить всех за мою предыдущую работу и за конструктивное отношение к вопросам развития туристической отрасли нашего региона", — отметил новоиспеченный министр.