Барнаульские пентхаусы, репутация "Йеля" и отказ от газа. Altapress.ru рекомендует почитать это, это и еще вот это

Привет! Я - Кристина Тарасова, выпускающий редактор altapress.ru . На нашем сайте сегодня вышел материал о самых дорогих квартирах в Барнауле . Кроме двухэтажных пентхаусов есть и сомнительные варианты с неудобной планировкой, но за огромные деньги. Рекомендую к прочтению. А на какие еще новости обратить внимание - смотрите в моей подборке.

Барнаульский пловец завоевал две медали в США

В Штатах в Северной Каролине прошел открытый чемпионат по плаванию Toyota U.S. Open Championships, 2023. Барнаулец Илья (внимание на фамилию) Сибирцев завоевал две бронзы в финальных заплывах на дистанции 400 и 800 метров вольным стилем.

Сейчас Илья тренируется и учится в США в Луисвилльском университете в штате Кентукки. Чего он успел добиться - читайте здесь.

Илья Сибирцев. Из семейного архива.

Жители Алтая не хотят бесплатно подводить газ в свои дома

Треть владельцев домов в Алтайском крае не спешат подводить себе газ, хотя это бесплатно. Известно, что такая возможность доступна с 2021 года всем, у кого в населенном пункте есть ресурс. То есть газопровод можно протянуть и не платить за это ни рубля.

При этом пользоваться газом можно только в личных целях. К сожалению, ресторан открыть не получится!

Горение природного газа. Фото: freepik.com, автор rawpixel.com.

Телефончики на стол

Школьникам все-таки запретили пользоваться телефонами во время уроков. Решение во многом сомнительное и спорное. Мнение расходятся как у учителей, так и у родителей. Детей не спрашивали.

Мы поговорили с алтайскими преподавателями и выяснили, что они думают о нововведении. Почитать о законе и реакциях на него можно здесь.

Ребенок в телефоне. unsplash.com

Популярное барнаульское кафе переживает о своей репутации

Поели в "Йели" и попали в больницу после этого 16 человек. Массовое отравление в Барнауле не сходит с новостной повестки почти три недели. Владельцы заведения на пр. Ленина переживают, что репутацию вкусной точки восстановить не получится. Почитать подробнее об этом можно здесь.

Сейчас кафе закрыто на 90 дней.

При этом у "Йели" есть заведение на ул. Энтузиастов. Его не закрывали, но снизили цены на все позиции в меню на 20%. И в кафе "Люси готовит" от тех же владельцев.

Йель. 2gis.ru/barnaul

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