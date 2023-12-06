Владельцы 30% домов на Алтае, которые могут подвести газ бесплатно, - не подводят его. И подводят этим газовиков

С 2021 года практически любой, у кого в населенном пункте есть газ, может подвести к своему участку газопровод. Министр строительства и ЖКХ Алтайского края Иван Гилев рассказал , что далеко не все еще воспользовались этой возможностью.

Социальная газификация подразумевает бесплатное доведение газопровода до границ земельного участка. Программа действует только в населенных пунктах, в которых уже есть газ.

Сейчас в план-график входят чуть более 56 тыс. домовладений в 107 населенных пунктах края. Благодаря тому, что программа стала бессрочной, - эти числа будут увеличиваться.

Из 56 тыс. объектов 45,7 тыс. уже технически готовы к подключению к сетям газораспределения. Над остальными ведут работу подрядные организации.

К самим участкам газ подводят по запросам собственников. Всего приняли 31 тыс. заявок. Владельцы более 14 тыс. домовладений или 30,9% от общего числа плановых объектов возможностью пока не воспользовались.

157,2 тысячи рублей — средняя по стране стоимость проведения газа в дом внутри границ участка, выполненная силами газораспределительной организации, сообщает портал «Газификация России».

Строительство газопровода. altapress.ru

Требования по бесплатному подведению газа к участку: На участке должно быть построено капитальное строение.

Все это принадлежит заявителю на праве собственности, долгосрочной аренды или безвозмездного пользования.

Газ нужно использовать только по личным нуждам. То есть открыть ресторан дома нельзя.

Напомним, что отдельные категории граждан могут получить до 100 тыс. рублей на покупку газового оборудования и подключение уже внутри земельного участка.

Выплата положена детям войны, ветеранам боевых действий, бывшим узникам фашистских концлагерей и блокадникам, инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, многодетным и малоимущим семьям.

Кроме того, на такую поддержку могут рассчитывать члены семьи граждан, призванных на СВО во время частичной мобилизации или по контракту. А также семьи погибших или умерших инвалидов войны и участников Великой Отечественной и ветеранов боевых действий.

Ранее altapress.ru рассказал, как изменится программа газификации городов и сел края.