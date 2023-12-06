Владельцы 30% домов на Алтае, которые могут подвести газ бесплатно, - не подводят его. И подводят этим газовиков

Социальная газификация подразумевает бесплатное доведение газопровода до границ земельного участка. Программа действует только в населенных пунктах, в которых уже есть газ.
Сейчас в план-график входят чуть более 56 тыс. домовладений в 107 населенных пунктах края. Благодаря тому, что программа стала бессрочной, - эти числа будут увеличиваться.
Из 56 тыс. объектов 45,7 тыс. уже технически готовы к подключению к сетям газораспределения. Над остальными ведут работу подрядные организации.
К самим участкам газ подводят по запросам собственников. Всего приняли 31 тыс. заявок. Владельцы более 14 тыс. домовладений или 30,9% от общего числа плановых объектов возможностью пока не воспользовались.
157,2 тысячи рублей — средняя по стране стоимость проведения газа в дом внутри границ участка, выполненная силами газораспределительной организации, сообщает портал «Газификация России».
Требования по бесплатному подведению газа к участку:
- На участке должно быть построено капитальное строение.
- Все это принадлежит заявителю на праве собственности, долгосрочной аренды или безвозмездного пользования.
- Газ нужно использовать только по личным нуждам. То есть открыть ресторан дома нельзя.
Напомним, что отдельные категории граждан могут получить до 100 тыс. рублей на покупку газового оборудования и подключение уже внутри земельного участка.
Выплата положена детям войны, ветеранам боевых действий, бывшим узникам фашистских концлагерей и блокадникам, инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, многодетным и малоимущим семьям.
Кроме того, на такую поддержку могут рассчитывать члены семьи граждан, призванных на СВО во время частичной мобилизации или по контракту. А также семьи погибших или умерших инвалидов войны и участников Великой Отечественной и ветеранов боевых действий.
Ранее altapress.ru рассказал, как изменится программа газификации городов и сел края.