6 декабря
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Жизнь

Владельцы 30% домов на Алтае, которые могут подвести газ бесплатно, - не подводят его. И подводят этим газовиков

С 2021 года практически любой, у кого в населенном пункте есть газ, может подвести к своему участку газопровод. Министр строительства и ЖКХ Алтайского края Иван Гилев рассказал, что далеко не все еще воспользовались этой возможностью.

Горение природного газа.
Горение природного газа.
Фото: freepik.com, автор rawpixel.com.

Социальная газификация подразумевает бесплатное доведение газопровода до границ земельного участка. Программа действует только в населенных пунктах, в которых уже есть газ.

Сейчас в план-график входят чуть более 56 тыс. домовладений в 107 населенных пунктах края. Благодаря тому, что программа стала бессрочной, - эти числа будут увеличиваться.

Из 56 тыс. объектов 45,7 тыс. уже технически готовы к подключению к сетям газораспределения. Над остальными ведут работу подрядные организации.

К самим участкам газ подводят по запросам собственников. Всего приняли 31 тыс. заявок. Владельцы более 14 тыс. домовладений или 30,9% от общего числа плановых объектов возможностью пока не воспользовались.

157,2 тысячи рублей — средняя по стране стоимость проведения газа в дом внутри границ участка, выполненная силами газораспределительной организации, сообщает портал «Газификация России».

Строительство газопровода.
Строительство газопровода.
altapress.ru

Требования по бесплатному подведению газа к участку:

  • На участке должно быть построено капитальное строение.
  • Все это принадлежит заявителю на праве собственности, долгосрочной аренды или безвозмездного пользования.
  • Газ нужно использовать только по личным нуждам. То есть открыть ресторан дома нельзя.

Напомним, что отдельные категории граждан могут получить до 100 тыс. рублей на покупку газового оборудования и подключение уже внутри земельного участка.

Выплата положена детям войны, ветеранам боевых действий, бывшим узникам фашистских концлагерей и блокадникам, инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, многодетным и малоимущим семьям.

Кроме того, на такую поддержку могут рассчитывать члены семьи граждан, призванных на СВО во время частичной мобилизации или по контракту. А также семьи погибших или умерших инвалидов войны и участников Великой Отечественной и ветеранов боевых действий.

Ранее altapress.ru рассказал, как изменится программа газификации городов и сел края.

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