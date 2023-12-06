7 чудес Барнаула. Самые дорогие квартиры в центре, которые предлагают застройщики

Altapress.ru изучил сайты барнаульских застройщиков и нашел квартиры в пока еще неготовых домах в центре совсем не для «молодых» семей. Одно предложение краше другого: личные террасы, несколько туалетов, красивые виды и зимние сады. А цены-цены-цены… О семи предложениях – по порядку.

Мы рассматривали только оставшиеся в продаже квартиры, информация о стоимости и планировки которых есть в открытом доступе на сайте застройщика.

ЖК Opera Residence – с самым дорогим квадратом

Комплекс от СЗ «Легиан» находится на пр. Сибирский, 36в, за Музыкальным театром и рядом с главным офисом «Сбербанка». Это перспективный для высотной застройки район Обского бульвара. Поблизости — Изумрудный парк, суд, горбольница, детские сады и школы.

Основа дома — монолитный железобетонный каркас. Фасад облицуют натуральным камнем и кирпичом. Всего в двух корпусах спроектировали 197 квартир в свободной планировке.

В блок-секциях будут помещения для детских колясок и велосипедов, гостевые санузлы и комната с ванной для мытья лап питомцев. Есть и кладовые.

На первых этажах ЖК предусмотрены помещения для продуктового минимаркета, кафе, бьюти-кабинетов и аптек. Двор «без машин», но с площадками для игр, воркаута и фитнеса, а также отдыха взрослых и детей.

В двухуровневый паркинг можно будет въезжать по системе распознавания номеров. 25 мест оборудуют зарядными устройствами для электромобилей.

На первых этажах ЖК предусмотрены помещения для продуктового минимаркета, кафе, бьюти-кабинетов и аптек.

Самые дорогие объекты – двухэтажные пентхаусы на самом верхнем уровне дома с эксплуатируемыми террасами.

26,1 млн рублей стоимость квартиры в 150,5 кв. м (или 173,5 тыс. рублей за кв. м). Соседняя – немного поменьше (140,6 кв. м) и на полтора миллиона дешевле.

Планировка квартиры в Opera Residence за 26 млн рублей. operadom.ru Планировка квартиры в Opera Residence за 24 млн рублей. operadom.ru

В каждое есть по дровяному камину, и длинному, на всю длину второго яруса, балкону. В квартире «подешевле» - три (а не два, как у более богатых соседей) санузла и две (а не одна) лоджия.

А еще пространство первого яруса квартиры за 26 млн рублей порядочно делит несущая стена, что может ограничить будущих владельцев в их планировочных задумках.

В придачу можно прикупить кладовую в 6,8 кв. м на -1 этаже за 647,9 тыс. рублей и место в подземном паркинге (15,7 кв. м) за 2,2 млн рублей.

«Родные берега» – с внушительной ценностью

ЖК «Родные берега», который застройщик «Жилищная инициатива» называет «новым дыханием» исторического центра строят на ул. Промышленной, 6 как часть реновации прибрежной полосы.

Дизайнерский двор, холлы, коридоры, лестничные клетки. Квартиры с персональным входом и верандой на первых этажах и террасой на крыше – на последних. Кладовые и подземный паркинг, разумеется, прилагаются.

"Родные берега". наш.дом.рф

Поблизости – исторические здания и музеи, магазины, кафе, детские сады и школы (известно насколько заполненные). Рядом также парки, прогулочная набережная, ул. Мало-Тобольская, пр. Ленина и удобный выезд из города.

На противоположном берегу Оби – пляжи, лодочная станция, яхт-клуб.

Квартир в «новом дыхании» всего-то 676. В каждой – на полу есть стяжка с дополнительным слоем звукоизоляции и входная металлическая дверь.

Объект под номером 325 на последнем 24-м этаже второго блока продают за 28,4 млн рублей. Общая площадь – 165 кв. м. Итого 172 тыс. рублей за квадрат: чуть дешевле, чем у рекордсмена Opera Residence.

Планировка квартиры в "Родных берегах" за 28 млн рублей. barnaul-gi.ru

Свободная планировка, пара несущих балок посреди квартиры, три санузла и почти 30 кв. м террасы на крыше.

Что с нее, что из квартиры открывается прекрасный вид на Обь, хозяйственные корпуса и Ковш, который все еще планируют засыпать и застроить. Собственно, на его берегу и стоит дом.

Выходят окна также на противоположную сторону, открывая вид на город.

Соседняя квартира 22,8 млн рублей проще – здесь нет террасы и жилой площади здесь на 10 кв. м меньше. Два санузла, лоджия. Виды здесь только «речные» - никакого города.

Планировка квартиры в "Родных берегах" за 22 млн рублей. barnaul-gi.ru

ЖК «Старый город» – с этажом под отдельный кабинет

Относительно небольшой дом в 9-10 этажей на ул. Короленко, 86 от СЗ «МеридианСтрой». Сравнительно тихое место. Да и, наверное, безопасное: рядом расположен отдел вневедомственной охраны Росгвардии. Также неподалеку – театр кукол, концертный зал, музеи, ТЦ, магазины и пр. Красноармейский.

ЖК выглядит как беленький кукольный дом. Как рассказывали архитекторы проекта, они создали запоминающийся объект, который сможет привлечь туристов.

Визуализация проекта жилого дома на ул. Короленко, 86. Мастерская Владимира Золотова.

Первый этаж займут общественные помещения. Остальные — под 63 квартиры, все в формате «евро». Двор освободят от машин, построили двухуровневую парковку с помещениями для хранения шин. Кладовых нет.

Самое дорогостоящее предложение здесь – трехкомнатная двухъярусная квартира №51 за 14,9 млн рублей. Общая площадь 116 кв. м, из них жилой чуть меньше половины – 51,6 кв. м.

Цена за квадрат уже значительно ниже, чем у вышеперечисленного жилья – 129 тыс. рублей.

Квартира находится на девятом этаже. Длинная прихожая прямоугольные комнаты, кухня-ниша, предусмотрели пространство для небольшого гардероба. Есть скромная лоджия.

Планировка квартиры в "Старом городе" за 14,9 млн рублей. застройщик-22.рф

Второй уровень вместе с лестницей занимает около 30 кв. м. Здесь застройщик предлагает устроить кабинет, игровую или дополнительную спальню.

Окна выходят на ул. Никитина и в сторону пр. Красноармейского. Нет, второй уровень не в «башенке с часами», та квартира уже занята.

ЖК Oscar – с чувством превосходства и зимним садом

СЗ «Аурис» называет свою высотку на пр. Красноармейском, 61б «домом победителей».

Действительно, нельзя не отметить, как мощный комплекс визуально давит на крошечный корпус АГАУ, стоящий перед ним. Да и остальные постройки рядом кажутся букашками. Даже гигант «Гулливер» теперь какой-то совсем хрупкий, хрустальный.

ЖК Оскар. Фото: компания«СЕЛФ».

25-этажный дом превышает отметку 81 метр. Жители верхних этажей безусловно смогут любоваться рассветами, закатами и огнями ночного Красноармейского.

В шаговой доступности – торговые центры, фитнес-клубы, социальная инфраструктура. Двор закрытый. Машины – в паркинге.

Все квартиры в жилом комплексе в свободной планировке, без перегородок. В каждой есть ни много ни мало – зимний сад.

Планировка квартиры в Oscar за 12,9 млн рублей. застройщик-22.рф

Самое дорогое оставшееся предложение – «четырешка» на 18 этаже. 105,1 кв. м за 12,9 млн рублей. Итого 123,5 тыс. рублей за квадрат.

Помимо оранжереи здесь предусмотрели место под три санузла, гардероб и спальню. Остальное пространство можно делить, как вздумается. Подобный вариант за ту же цену есть двумя этажами ниже.

ЖК «Сити» - с плавным уголком

Замкнет семерку чудесных квартир вариант в комплексе на ул. Пролетарская, 125, который возводит тот же «МеридианСтрой».

16-этажный монолитный дом (между прочим, в высокой стадии готовности) стоит прямо на первой линии пр. Красноармейского, рядом с бизнес-центром «Идеал» и «Сити-Центром». Инфраструктура тут даже не нуждается в перечислении.

Визуализация проекта жилого комплекса, который будет построен на ул. Пролетарская, 125. Архив Евгения Ракшина.

Предлагаем обратить внимание на угловую трехкомнатную квартиру №79 на 14 этаже общей площадью 82 кв. м (жилая – 51 кв. м). Одного угла в квартире «не хватает» – он полностью сглажен.

Планировка квартиры в ЖК "Сити" за 10,7 млн рублей. застройщик-22.рф

Место под кухню-нишу, два санузла, два балкона, не выходящих на шумный пр. Красноармейский. На него выходят окна в противоположной части квартиры.

Планировка здесь также свободная.

Хоть общая стоимость квартиры не особенно впечатляющая и здесь нет зимнего сада, цена квадратного метра здесь составляет 130 тыс. рублей. Эта трешка обойдется покупателю в 10,7 млн рублей.