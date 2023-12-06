7 чудес Барнаула. Самые дорогие квартиры в центре, которые предлагают застройщики

Мы рассматривали только оставшиеся в продаже квартиры, информация о стоимости и планировки которых есть в открытом доступе на сайте застройщика.
ЖК Opera Residence – с самым дорогим квадратом
Комплекс от СЗ «Легиан» находится на пр. Сибирский, 36в, за Музыкальным театром и рядом с главным офисом «Сбербанка». Это перспективный для высотной застройки район Обского бульвара. Поблизости — Изумрудный парк, суд, горбольница, детские сады и школы.
Основа дома — монолитный железобетонный каркас. Фасад облицуют натуральным камнем и кирпичом. Всего в двух корпусах спроектировали 197 квартир в свободной планировке.
В блок-секциях будут помещения для детских колясок и велосипедов, гостевые санузлы и комната с ванной для мытья лап питомцев. Есть и кладовые.
На первых этажах ЖК предусмотрены помещения для продуктового минимаркета, кафе, бьюти-кабинетов и аптек. Двор «без машин», но с площадками для игр, воркаута и фитнеса, а также отдыха взрослых и детей.
В двухуровневый паркинг можно будет въезжать по системе распознавания номеров. 25 мест оборудуют зарядными устройствами для электромобилей.
На первых этажах ЖК предусмотрены помещения для продуктового минимаркета, кафе, бьюти-кабинетов и аптек.
Самые дорогие объекты – двухэтажные пентхаусы на самом верхнем уровне дома с эксплуатируемыми террасами.
26,1 млн рублей стоимость квартиры в 150,5 кв. м (или 173,5 тыс. рублей за кв. м). Соседняя – немного поменьше (140,6 кв. м) и на полтора миллиона дешевле.
В каждое есть по дровяному камину, и длинному, на всю длину второго яруса, балкону. В квартире «подешевле» - три (а не два, как у более богатых соседей) санузла и две (а не одна) лоджия.
А еще пространство первого яруса квартиры за 26 млн рублей порядочно делит несущая стена, что может ограничить будущих владельцев в их планировочных задумках.
В придачу можно прикупить кладовую в 6,8 кв. м на -1 этаже за 647,9 тыс. рублей и место в подземном паркинге (15,7 кв. м) за 2,2 млн рублей.
«Родные берега» – с внушительной ценностью
ЖК «Родные берега», который застройщик «Жилищная инициатива» называет «новым дыханием» исторического центра строят на ул. Промышленной, 6 как часть реновации прибрежной полосы.
Дизайнерский двор, холлы, коридоры, лестничные клетки. Квартиры с персональным входом и верандой на первых этажах и террасой на крыше – на последних. Кладовые и подземный паркинг, разумеется, прилагаются.
Поблизости – исторические здания и музеи, магазины, кафе, детские сады и школы (известно насколько заполненные). Рядом также парки, прогулочная набережная, ул. Мало-Тобольская, пр. Ленина и удобный выезд из города.
На противоположном берегу Оби – пляжи, лодочная станция, яхт-клуб.
Квартир в «новом дыхании» всего-то 676. В каждой – на полу есть стяжка с дополнительным слоем звукоизоляции и входная металлическая дверь.
Объект под номером 325 на последнем 24-м этаже второго блока продают за 28,4 млн рублей. Общая площадь – 165 кв. м. Итого 172 тыс. рублей за квадрат: чуть дешевле, чем у рекордсмена Opera Residence.
Свободная планировка, пара несущих балок посреди квартиры, три санузла и почти 30 кв. м террасы на крыше.
Что с нее, что из квартиры открывается прекрасный вид на Обь, хозяйственные корпуса и Ковш, который все еще планируют засыпать и застроить. Собственно, на его берегу и стоит дом.
Выходят окна также на противоположную сторону, открывая вид на город.
Соседняя квартира 22,8 млн рублей проще – здесь нет террасы и жилой площади здесь на 10 кв. м меньше. Два санузла, лоджия. Виды здесь только «речные» - никакого города.
ЖК «Старый город» – с этажом под отдельный кабинет
Относительно небольшой дом в 9-10 этажей на ул. Короленко, 86 от СЗ «МеридианСтрой». Сравнительно тихое место. Да и, наверное, безопасное: рядом расположен отдел вневедомственной охраны Росгвардии. Также неподалеку – театр кукол, концертный зал, музеи, ТЦ, магазины и пр. Красноармейский.
ЖК выглядит как беленький кукольный дом. Как рассказывали архитекторы проекта, они создали запоминающийся объект, который сможет привлечь туристов.
Первый этаж займут общественные помещения. Остальные — под 63 квартиры, все в формате «евро». Двор освободят от машин, построили двухуровневую парковку с помещениями для хранения шин. Кладовых нет.
Самое дорогостоящее предложение здесь – трехкомнатная двухъярусная квартира №51 за 14,9 млн рублей. Общая площадь 116 кв. м, из них жилой чуть меньше половины – 51,6 кв. м.
Цена за квадрат уже значительно ниже, чем у вышеперечисленного жилья – 129 тыс. рублей.
Квартира находится на девятом этаже. Длинная прихожая прямоугольные комнаты, кухня-ниша, предусмотрели пространство для небольшого гардероба. Есть скромная лоджия.
Второй уровень вместе с лестницей занимает около 30 кв. м. Здесь застройщик предлагает устроить кабинет, игровую или дополнительную спальню.
Окна выходят на ул. Никитина и в сторону пр. Красноармейского. Нет, второй уровень не в «башенке с часами», та квартира уже занята.
ЖК Oscar – с чувством превосходства и зимним садом
СЗ «Аурис» называет свою высотку на пр. Красноармейском, 61б «домом победителей».
Действительно, нельзя не отметить, как мощный комплекс визуально давит на крошечный корпус АГАУ, стоящий перед ним. Да и остальные постройки рядом кажутся букашками. Даже гигант «Гулливер» теперь какой-то совсем хрупкий, хрустальный.
25-этажный дом превышает отметку 81 метр. Жители верхних этажей безусловно смогут любоваться рассветами, закатами и огнями ночного Красноармейского.
В шаговой доступности – торговые центры, фитнес-клубы, социальная инфраструктура. Двор закрытый. Машины – в паркинге.
Все квартиры в жилом комплексе в свободной планировке, без перегородок. В каждой есть ни много ни мало – зимний сад.
Самое дорогое оставшееся предложение – «четырешка» на 18 этаже. 105,1 кв. м за 12,9 млн рублей. Итого 123,5 тыс. рублей за квадрат.
Помимо оранжереи здесь предусмотрели место под три санузла, гардероб и спальню. Остальное пространство можно делить, как вздумается. Подобный вариант за ту же цену есть двумя этажами ниже.
ЖК «Сити» - с плавным уголком
Замкнет семерку чудесных квартир вариант в комплексе на ул. Пролетарская, 125, который возводит тот же «МеридианСтрой».
16-этажный монолитный дом (между прочим, в высокой стадии готовности) стоит прямо на первой линии пр. Красноармейского, рядом с бизнес-центром «Идеал» и «Сити-Центром». Инфраструктура тут даже не нуждается в перечислении.
Предлагаем обратить внимание на угловую трехкомнатную квартиру №79 на 14 этаже общей площадью 82 кв. м (жилая – 51 кв. м). Одного угла в квартире «не хватает» – он полностью сглажен.
Место под кухню-нишу, два санузла, два балкона, не выходящих на шумный пр. Красноармейский. На него выходят окна в противоположной части квартиры.
Планировка здесь также свободная.
Хоть общая стоимость квартиры не особенно впечатляющая и здесь нет зимнего сада, цена квадратного метра здесь составляет 130 тыс. рублей. Эта трешка обойдется покупателю в 10,7 млн рублей.