Три высотки и ни одного ковша: барнаульцы решат, как засыпать район в акватории Оби и чем его застроить

Комитет по строительству, архитектуре и развитию Барнаула вынес на общественные обсуждения проект создания искусственного земельного участка в акватории реки Обь в районе ковша.

Обсуждения пройдут с 11 ноября по 16 декабря 2022 года в форме опроса, дистанционно, путем направления предложений и замечаний. На сайте ведомства опубликовали документы проекта, барнаульцы могут с ними ознакомиться и выразить свое мнение.

Как буду засыпать ковш

Площадь засыпанного участка будет как минимум два гектара. Чтобы его засыпать, понадобится 143 тыс. кубометра грунта.

Чтобы намыть такой объем, в пойме реки сделали прокладку магистрального пульпопровода. С ее помощью грунт перевезут из карьера, который расположится в русле с другого берега острова Побочень и займет площадь почти 110 тыс. кв. метров.

Что будет на месте многострадального ковша

Когда участок в границах улиц Промышленная, 4−6, Дамба берега Оби, 1−18, Приречная, 1 засыпят грунтом, на нем поставят три высотки. То есть в Барнауле появится еще один многофункциональный жилой комплекс.

В документах говорится, что комплекс предусматривает прогулочную набережную. Предполагают, что ЖК сможет украсить береговой фасад города.

Ранее мы рассказывали, почему засыпка ковша откладывается на полтора года. Кстати, тогда застройщик акватории Оби заявил, что ремонт моста на Новом рынке поспособствует тому, что барнаульцы захотят расширить город.

Пока жители Барнаула не выразили готовность селиться в акватории Оби. Город молча и терпеливо стоит в километровых пробках в противоположную сторону от нее.