«Не все так просто». Барнаульский застройщик рассказал, почему засыпка Ковша откладывается минимум на 1,5 года

Разговоры о судьбе Ковша ведутся не один год. Однако водоем еще не был так близок к застройке. В ноябре 2021-го стало известно , что на водоеме, который планируют засыпать, возведут 20 объектов: жилые высотки, здания соцкультбыта и спортивное сооружение. Однако работы вновь оттягиваются, на этот раз минимум на 1,5 года. О причинах отсрочки altapress.ru рассказал один из застройщиков, директор «Жилищной инициативы» Юрий Гатилов.

Бумажная волокита

Сейчас девелоперы находятся на начальной стадии работы над амбициозным проектом — рассказал Гатилов.

«Нужно подготовить схему застройки территории, после этого разработать схему искусственно созданного участка. На ее основе будет утверждаться непосредственно проект застройки территории. А самое главное, документы нужно сначала утвердить в профильных ведомствах и получить все необходимые разрешения. К тому же, на формирование искусственно созданного участка мы должны получить разрешение Минприроды и комитета водных ресурсов», — пояснил застройщик.

Юрий Гатилов. Анна Зайкова.

Вдобавок созданный участок должен быть занесен в генеральный план, доработкой которого занимается московский институт «Гипрогор».

«На основании внесения участка в генплан будет меняться проект застройки. Так что, не все так просто. Говорить можно бесконечно, а по факту на все мероприятия может уйти 1,5 года. И это только на подготовку необходимой документации. Лишь после этого мы сможем получить разрешение на строительство», — подчеркнул спикер.

Территория для комплексного освоения

Напомним, летом прошлого года аукцион на создание небольшого искусственного участка вместе с проектом по его формированию выиграл барнаульский бизнесмен Андрей Загарин. Но это лишь часть той территории, которую планируют отдать под комплексную застройку. Для возведения большого квартала с развитой инфраструктурой — двумя школами, детскими садами и спортивным объектом — планируется использовать всю пойму Барнаульского ковша и небольшие участки по берегам, в том числе со стороны острова Побочень.

Окрестности Барнаульского ковша. Анна Зайкова.

О деталях проекта и точных сроках начала строительства говорить пока не приходится. Засыпка водоема, признался Гатилов, еще под вопросом.

«Но раз мы взялись за это непростое дело, то постараемся довести его до конца, чтобы этот район Барнаула наконец-то ожил. Скажу больше: он наполнится социальными объектами, которых здесь давно не хватает», — отметил он.

Окрестности Барнаульского ковша. Анна Зайкова.

Гатилов добавил: на сегодняшний день готова основа для схемы застройки, которая сейчас дорабатывается. К тому же, проект планировки будущего участка под застройку должен пройти общественные слушания. Но их запустят только после того, как подготовят все документы.

«По идее нужно начать работу еще и по созданию проекта застройки острова Побочень. Но, судя по тому, с какими трудностями нам постоянно приходится сталкиваться, дело может оказаться очень сложным, и мы за него пока даже не беремся», — признался Гатилов.

Перспективный район

Застройщик отметил, что рядом с центром краевой столицы есть немало перспективной земли для возведения жилых объектов. Например, правый берег реки Барнаулка.

Проект набережной Барнаулки. www.barnaul.org/

«Я занимался разработкой проекта для этой части города, но он ушел в долгий ящик. Тогда у нас были большие объемы строительства в других районах. Сейчас же работа на таком участке будет сопряжена с определенными сложностями. В основном они связаны экономической ситуацией в России и Алтайском крае», — пояснил директор «Жилищной инициативы».

Мост на Новом рынке. yandex.ru/maps

Застройщик уверен, после того, как будет закрыт коммунальный мост в районе Нового рынка и город «встанет колом», придет осознание того, что краевая столица должна гармонично развиваться во всех направлениях, в том числе в районе центра.

Учитывая цены на земельные участки для жилой застройки, расходы на освоение правого берега Барнаулки не кажется девелоперу такими уж неподъемными.

Отметим, что «Жилищная инициатива» уже строит на берегу Барнаульского ковша жилой комплекс комфорт-класса под названием «Родные берега» на ул. Промышленная, 6. Его сдача запланирована на четвертый квартал 2024 года.