Барнаульский бизнесмен Андрей Загарин рассказал о будущем Ковша и «зеленых» планах на полуостров Побочень

Барнаульская компания «ГенПодряд» выиграла недавно аукцион по созданию на Ковше искусственного земельного участка (ИЗУ). Впоследствии на нем будут построены жилые дома. Торги велись около двух лет. В итоге, первоначальная цена проекта выросла со стартовой отметки в 60,7 тыс. рублей до более чем 12 млн рублей. О жаркой борьбе, планах на застройку и благоустройстве части острова altapress.ru рассказал один из учредителей «ГенПодряда», предприниматель Андрей Загарин.

Краткое содержание

Борьба за территорию

«ГенПодряд» выиграл право на засыпку Барнаульского ковша — это территория площадью порядка 200 соток. Для проведения работ будет использован проект, подготовленный «Акваторией» (связана с компаний «Сибирия»). В какую стоимость документ обойдется победителю торгов, еще не известно.

Андрей Загарин отметил, что проект будет еще дорабатываться. Кроме того, он должен будет пройти ряд экспертиз и согласований.

Андрей Загарин. Олег Богданов

— Расскажите , почему вы решили участвовать в торгах?

— Не секрет, что «Акватория» выступила инициатором засыпки Ковша. Но по закону такие объекты должны разыгрываться на аукционе. У меня были довольно веские причины принять в нем участие. Разумеется, будучи бизнесменом, я поставили цель победить и построиться. Это уже стало делом принципа.

— Битва была жаркой?

— Сначала ИЗУ оценили довольно дешево. Соответственно, шаг был маленький. На первых торгах мы совершили 500 шагов, а это уже 1,5 млн. В какой-то момент наш конкурент по аукциону махнул рукой и перестал повышать ставки. Могу предположить, что компания вовремя оценила финансовые возможности. Она потихоньку уходит из Барнаула в другие регионы, хотя здесь и остаются довольно мощные проекты.

Дорогое берегоукрепление

Окрестности Барнаульского ковша. Анна Зайкова.

— Один из них — жилой комплекс на ул. Приречная , жители которого не довольны перспективой будущей застройки.

— Возможно, ЖК «Новая Пристань» — но я не могу утверждать — изначально строился с расчетом на засыпку Ковша. И на месте жильцов, я бы наоборот выступил в поддержку компании, занимающейся строительством в этом месте. Их дом может просто «уехать» в водоем. Но это мое, скажем так, не экспертное, а частное мнение.

Видимо, на момент строительства у компании и связанных с ней фирм с деньгами все было настолько хорошо, что данный фактор был заложен на будущее. Как коммерсант я руководство прекрасно понимаю. Если в планах было засыпать Ковш, то строить супермощные технические сооружения смысла не было. Дом все равно будет стоять «в поле», а не краю воды.

Барнаульский ковш. Трещина и мусор. «Алтапресс».

— Создание ИЗУ — это дорогое удовольствие?

— Да, работы дорогостоящие. Мои партнеры, которые будут создавать ИЗУ на Булыгино, посчитали, что только берегоукрепление обойдется им в 150 млн рублей. Люди думают, что ИЗУ — это просто приехали и насыпали кучку земли. На самом деле это технологически очень сложная и дорогостоящая работа.

При этом, берегоукрепление бывает разным. Для этого используют как бетонные плиты, так и габионные конструкции, засыпанные специальным камнем строго определенной фракции, либо геокаркас, подпорные стенки. Только так можно избежать размытия.

Кстати, сам материал — камень — не очень дорогой, а вот затраты на транспортировку значительно увеличились. По 35−40 тонн, как раньше, уже не возят — есть ограничение в районе 20 тонн.

Панельная серия нового типа

Окрестности Барнаульского ковша. Анна Зайкова.

— Расскажите , что все-таки планируете возвести?

— Предварительно могу сказать, что по проекту здесь войдут три свечки. Но документы готовили давным-давно, поэтому в процессе все может измениться. В «ГенПодряд» в качестве соучредителя зашла семья Вдовиных. Сейчас Ивану Вдовину принадлежит Барнаульский завод железобетонных изделий. Сам бог велел строить с такими партнерами. Но мы еще не определились, что конкретно это будет. Пока есть желание построить панельки.

— А с чем связан такой выбор?

— Современные панельные дома очень интересные. Они удобные, комфортные, с хорошей шумоизоляцией. Сейчас можно разработать для них очень красивые фасады. Да и строятся они в разы быстрее, чем из других материалов. В идеале мы бы хотели разработать новую серию, аналогов которой в Барнауле пока нет.

Мы уже обсуждали это с партнерами по другому бизнесу, выигравшими аукцион на формирование ИЗУ на Лесном пруду. Новая серия могла бы прекрасно вписаться и на территории Ковша и на Булыгино.

Окрестности Барнаульского ковша. Анна Зайкова.

— Кто будет заниматься проектированием новой серии?

— Думаю, что это будет Евгений Копылков из бюро «Инновация». Он — мощный проектировщик, работающий преимущественно над разработкой больших кварталов в Москве. Мы уже обсудили с ним идею разработки новой панельной серии.

— Что скажете об этажности будущих зданий?

— Я не сторонник высоток. Я — сельский житель, поэтому большие человейники никогда не поддерживал и не поддерживаю. Так что, дома точно будут меньше 20 этажей.

Острый «зеленый» вопрос

Окрестности Барнаульского ковша. Анна Зайкова.

— Проект любого жилого комплекса предполагает благоустройство придомовой территории и ее озеленения. Вы не планировали выйти за эти пределы и создать большую зеленую зону и набережную , доступную всем горожанам?

— Делать это на территории засыпанного Ковша я не вижу смысла. К воде будет обращена только одна сторона жилого комплекса из четырех. И это, по большому счету, единственное место, которое можно назвать набережной. Но есть информация, что ведется сбор документов для следующего ИЗУ. Ковш планируют и дальше засыпать. Есть ли смысл лукавить — какая тут может быть набережная?

С другой стороны, рядом находится большой полуостров Побочень. Это место не планируют отдавать под застройку. В подробности пока вдаваться не буду, скажу лишь, что уже прорабатываю проект создания здесь парковой зоны и набережной. Дальнейшую перспективу развития района я начал рассматривать, когда только заявился на аукцион. Сейчас есть план, и мы двигаемся в этом направлении уже не первый год.

Сохранить нельзя помиловать

Окрестности Барнаульского ковша. Анна Зайкова.

— А когда вы планируете приступить к работам по засыпке водоема?

— Все зависит от скорости проведения и согласования экспертиз. И что-то мне подсказывает, что в этом году мы можем не зайти на участок.

— Многие горожане считают , что Ковш нужно любой ценой сохранить. Что вы думаете об этом?

— Нужно ли сохранять водоем, не могу сказать. Но я бы точно не стал делать из него культ. Говорят, что таких мест мало. Возможно. Но давайте разберемся.

Во-первых, довольно близко обрыв, в вечернее время на Ковше мало солнца. Кстати, та же проблема с новой набережной (у подножия лестницы, ведущей к Нагорному парку). И это не очень комфортно. Вечером, когда людям больше всего хочется прогуляться, солнце прячется за горку. И это тоже надо учитывать.

Во-вторых, в Ковш уходят потоки из ливневой канализации. Представляете, что с водой? В итоге получается, что здесь солнца мало, стоков много. Ситуация не очень приятная. И если формировать комфортное общественное пространство, например, набережную для прогулок, то именно на территории Побочня, где хорошая инсоляция и много зелени.

Барнаульский ковш. Большая трещина , засыпанная песком и щебнем. «Алтапресс».

К тому же, водоем уже давно потерял свой былой функционал — сюда не заходят баржи и редко кто-то купается. Я много лет на реке, есть свой катер. Могу сказать точно — заходить сюда стало сложно. Видимо, его давно уже полноценно не чистят. К тому же полуостров, вплоть до Старого моста, дает довольно длинную мель. И это большая проблема.

Поэтому я считаю, что не все нужно сохранять любой ценой. Городу нужны общественные пространства. Но Ковш — это не то место, ради которого нужно ломать копья. Хотя, я сам выступаю за развитие общественных территорий, и не могу спокойно наблюдать, как в Барнауле застраивают многоэтажками каждый пятачок.