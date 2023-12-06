6 декабря
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Жизнь

"Удар по репутации". В кофейне "Йель" прокомментировали массовое отравление

Владельцы барнаульской кофейни "Йель" в социальных сетях заведения прокомментировали ситуацию массового отравления посетителей, которая произошла с 16 по 19 ноября.

Йель.
Йель.
2gis.ru/barnaul

Напомним, что 20 ноября стало известно, что восемь человек, которые перекусили в кафе, были госпитализированы. Позже число отравившихся возросло.

Владельцы рассказали, что ситуация действительно произошла, есть пострадавшие. Также есть документальные и иные свидетельства произошедших отравлений.

По данным Роспотребнадзора и данным пострадавших, отравления случились после употребления продукции именно в кафе на Ленина, и не затронули два других заведения — кафе "Йель" на Энтузиастов и кафе "Люси Готовит".

За прошедшую неделю сотрудники приняли дополнительные меры в оставшихся заведениях.

При этом кафе не отрицает факта случившегося.

"Мы сами до сих пор не понимаем, где и в какой момент что-то пошло не так", - говорится в сообщении.

На данный момент ситуацию расследуют три разных гос. структуры. На данный момент работу кофейни приостановили на 90 дней.

"За эти три дня в кафе на Ленина было отдано 738 чеков, из них изначально с отравлением в больницу попало семь, в дальнейшем из СМИ мы узнали, что число выросло до 16", - подчеркивают в комментарии.

Владельцы заявили, что, скорее всего, после такого удара по репутации шансы выживания заведения идут к нулю.

"Мы не питаем иллюзий, не ожидаем полного понимания со стороны пострадавших или наших гостей. В данный момент нам остается только принимать меры, сделать оставшиеся заведения самыми безопасными в городе, если они, конечно, ещё будут вами востребованы", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что произошло в алтайском кафе "Йель", и будет ли оно работать дальше.

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