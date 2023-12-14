О снижении цен на часть яиц успел заверить новый министр экономразвития Алтайского края

Во время сессии АКЗС 14 декабря парламентарии дали согласие на назначение нового министра экономического развития — Евгения Дешевых. И уже успели задать первый профильный вопрос, волнующий сейчас многих жителей края — о ценах на яйца и курятину.

Напомним, что Виктор Томенко на днях поручил правительству заняться вопросом ценообразования на яйца и курятину, стоимость которых превысила, по мнению жителей края, все границы.

Александр Молотов, глава фракции "Справедливая Россия — За правду", отметил, что после этого, например, в "Пятерочке" яйца уже подешевели: за С2 — 98 рублей, за С1 — 107.

"Но это только акция. Надо понимать, с чем связано такое ценовое ралли. Это системное снижение или коммерческая волатильность? Есть ли вообще у края рычаги воздействия?" — задался вопросами он.

Яйца, продукты, здоровое питание. pixabay.com/

Дешевых в ответ заметил две проблемы повышения цен. И первая, по его словам, — заметно возросший потребительский спрос.

При этом в Алтайском крае работают четыре птицефабрики, которые в том числе производят куриное яйцо. Всего в совокупности примерно 1 млрд яиц в год. Однако две фабрики, "Молодежная" и "Комсомольская", участвуют в инвестпроектах. И с их помощью за 2023 год яиц будет уже 1,1 млрд.

Ранее губернатор также отмечал, что вопросов нет и к производству мяса птицы. Он привел пример модернизацию конвейерной линии "Алтайского бройлера", что позволило увеличить мощность до 10 тыс. голов птицы в час.

Все это в совокупности должно помочь закрыть возросшие потребности покупателей.

Куры. Фото: ru.frepik.com, автор tawatchai07.

А вторую причину подорожавших яиц и курицы озвучило федеральное правительство: вместе с санкциями выросли цены на все сопутствующие товары, которые входят в стоимость продукции. А именно на вакцины для животных, на корма и даже на этикетки.

И все же, как сказал Евгений Дешевых, снизить стоимость можно. Например, фабрика "Молодежная" находится в собственности Алтайского края, и правительство может влиять на обоснованное ценообразование.

"По информации Минсельхоза Алтайского края, уже сейчас в торговой сети птицефабрики "Молодежная" стоимость десятка яиц не будет превышать 100 рублей. На федеральном уровне также отменяют ввозные пошлины на яйцо куриное и мясо курицы. То есть рынок насытится, цены, будем надеяться, снизятся", — сказал он.

А в будущем, отметил министр, удержанию цен будет способствовать федеральный Минсельхоз, дополнительно оказывая поддержку отечественному производству и наращиванию собственных мощностей.

Между тем Россельхознадзоре разрешил поставки яиц в Россию с 17 турецких предприятий.