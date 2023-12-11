Турецкими яйцами завалят российские прилавки

Еще в конце ноября служба открыла возможность импорта яиц с четырех других турецких предприятий, указывает Газета.Ru.
Ранее сообщалось, что над проблемой курицы и яйца бьются российские власти. Четырем российским министерствам вице-премьер Виктория Абрамченко определила срок до 19 декабря, чтобы понять — насколько спрос на кур и яйца выше предложения.
Этот срок определен для профильных ведомств — Минсельхоза, Минэкономразвития, Минфина и Минпромторга.
Также министерства должны предложить новые меры, чтобы цены не росли.
Цифра
По данным Росстата на 20 ноября, стоимость яиц, охлажденных и мороженых кур с начала года выросла на 31%.
Факт
Между тем в Белгороде жители с 05:00 занимают очередь за дешевыми куриными яйцами в магазине. Причина — сельхозярмарка продукции местных производителей.
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