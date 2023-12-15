Срок алтайскому мобилизованному, оскорбление женщин и цены на жилье. Altapress.ru рекомендует почитать это, это и еще вот это

Привет! Я — Кристина Тарасова, выпускающий редактор altapress.ru. На нашем сайте сегодня вышло интервью с нейропсихологом. Она рассказала , как распознать тревожность и как с ней жить. Рекомендую к прочтению. А что еще произошло в Алтайском крае - в моей подборке.

Мобилизованный бегал от службы девять месяцев и получил семь лет колонии

Мужчину призвали по мобилизации, военную службу он проходил по контракту. В войсковую часть он должен был явиться 2 января 2023 года в 9 утра. Но не пришел.

Полиция его нашла спустя девять месяцев.

Дело передали в гарнизонный суд Барнаула. Приговор вынесли 6 декабря.

Мужчина будет отбывать семь лет колонии. Это не самый большой срок за такое преступление.

За какие еще военные преступления судят в регионе - читайте здесь.

Армия. unsplash.com

Жилье в новостройках Алтайского края дорожает быстрее инфляции

В ноябре стоимость квадратного метра в новостройке достигла 106 353 рубля. Рост к декабрю прошлого года: +16,6%.

При этом потребительская инфляция в регионе составила 8% к декабрю 2022 года. Получается, что цены на жилье в новостройках растут быстрее цен товаров и услуг на потребительском рынке.

Но, как заметила наша журналистка, есть и хорошая новость. Официальная статистика говорит, что зарплата в регионе выросла на 148,3% - до 43,4 тыс. рублей.

Что еще происходит на рынке недвижимости в Алтайском крае - читайте здесь.

Стройка в Барнауле, стройка, дома в Барнауле. Кристина Тарасова.

Популярная сеть доставки роллов оскорбила барнаульских женщин

К нам в редакцию обратилась девушка из Барнаула. Ей на телефон пришло пуш-уведомление от сети доставки японской еды "Е". Но текст ее расстроил.

В сообщении написали, что за заказ определенного сета женщины могут участвовать в розыгрыше операций по коррекции груди. А получили ли подобное сообщение мужчины — непонятно.

А сет называется "Си Сяке".

Оскорбительная реклама. altapress.ru

Что за передовую мельницу за 300 млн рублей построили в Алтайском крае

Руководитель сельхозпредприятия «Вирт» Павел Бейфорт построил передовую мельницу стоимостью более 300 млн рублей. Мы ее увидели ее воочию. Посмотреть можно здесь.

Выпускает мельница муку второго, первого и высшего сортов, а также манную крупу в мешках по 10, 25 и 50 кг оптовыми партиями.

Основной рынок сбыта — хлебопекарные предприятия в Алтайском крае, Республике Алтай, Кемеровской области.

Мельничный комплекс в Целинном районе. Анна Зайкова

Что еще почитать?