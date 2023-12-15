Срок алтайскому мобилизованному, оскорбление женщин и цены на жилье. Altapress.ru рекомендует почитать это, это и еще вот это

Мобилизованный бегал от службы девять месяцев и получил семь лет колонии
Мужчину призвали по мобилизации, военную службу он проходил по контракту. В войсковую часть он должен был явиться 2 января 2023 года в 9 утра. Но не пришел.
Полиция его нашла спустя девять месяцев.
Дело передали в гарнизонный суд Барнаула. Приговор вынесли 6 декабря.
Мужчина будет отбывать семь лет колонии. Это не самый большой срок за такое преступление.
За какие еще военные преступления судят в регионе - читайте здесь.
Жилье в новостройках Алтайского края дорожает быстрее инфляции
В ноябре стоимость квадратного метра в новостройке достигла 106 353 рубля. Рост к декабрю прошлого года: +16,6%.
При этом потребительская инфляция в регионе составила 8% к декабрю 2022 года. Получается, что цены на жилье в новостройках растут быстрее цен товаров и услуг на потребительском рынке.
Но, как заметила наша журналистка, есть и хорошая новость. Официальная статистика говорит, что зарплата в регионе выросла на 148,3% - до 43,4 тыс. рублей.
Что еще происходит на рынке недвижимости в Алтайском крае - читайте здесь.
Популярная сеть доставки роллов оскорбила барнаульских женщин
К нам в редакцию обратилась девушка из Барнаула. Ей на телефон пришло пуш-уведомление от сети доставки японской еды "Е". Но текст ее расстроил.
В сообщении написали, что за заказ определенного сета женщины могут участвовать в розыгрыше операций по коррекции груди. А получили ли подобное сообщение мужчины — непонятно.
А сет называется "Си Сяке".
Что за передовую мельницу за 300 млн рублей построили в Алтайском крае
Руководитель сельхозпредприятия «Вирт» Павел Бейфорт построил передовую мельницу стоимостью более 300 млн рублей. Мы ее увидели ее воочию. Посмотреть можно здесь.
Выпускает мельница муку второго, первого и высшего сортов, а также манную крупу в мешках по 10, 25 и 50 кг оптовыми партиями.
Основной рынок сбыта — хлебопекарные предприятия в Алтайском крае, Республике Алтай, Кемеровской области.
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