В Затоне хотят построить храм, который будет "немного не по канону"

Площадь строения всего 61,8 кв. м. В храме смогут одновременно находиться 50 человек. Парковочных мест решили сделать три.
Одноэтажный храм построят в русском стиле, но с новшеством. Чтобы сделать пространство внутри визуально побольше и поживее, сверху будет витражное освещение.
Одна из особенностей строения — оно немного не по канону. Обычно православные храмы строят ориентированными на восток. Но здесь — на северо-восток. Это согласовали с РПЦ.
Здание планирует строить православный Приход храма св. мироносицы и равноапостольной Марии Магдалины Барнаула. Оно разместится на участке на ул. Водников, 18 на берегу Оби (в границах водоохраной зоны реки).
Члены градсовета отметили, что церковь выглядит маленькой по сравнению с маковкой. Выяснилось, что в перспективе храм могут достроить. Тогда маковка не будет выглядеть инородно.
А пока на территории будет парк с местами для отдыха.
Ранее на этом месте стояла средняя школа. А сейчас по соседству находится поликлиника.