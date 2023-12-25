Магия древности. Как на Алтае открывали мистическую выставку кукол семьи Намдаковых

В России и мире
Впервые проект увидел свет в 2015 году, премьера состоялась в галерее современного искусства в Иркутске. Затем куклы Намдаковых отправились в Китайский музей мирового искусства «Миллениум» и были с восторгом приняты восточными экспертами. Также выставка проходила в Российском Этнографическом музее как совместный научно-выставочный проект, посвященный теме кукол и народных ремесел монгольских народов.
Название выставки «Ульгер» с бурятского языка означает «сказание». Каждая кукла рассказывает об особенностях бурятской культуры и хранит глубинную связь с азиатскими традициями и буддийскими притчами. Чарующие волшебницы, сильные воительницы и древние монгольские ханши завораживают зрителей изяществом и таинственностью.
В краеведческом музее представлено 20 экспонатов, всего же в семье Намдаковых выпустила в свет уже больше 100 кукол.
Семейное дело
Все члены семьи Намдаковых участвуют в создании куклы. Даши создает образ и делает графический рисунок-эскиз. Затем к работе приступают сестры и братья. Одни мастерят каркас куклы, другие рисуют черты лица, третьи заплетают волосы яка в удивительной красоты прически, четвертые шьют костюмы. В работе мастера используют натуральные материалы и традиционные техники.
Национальные костюмы и исторические атрибуты передаются с мельчайшими подробностями.
Творения семьи Намдаковых возвращают читателя к далеким мистическим временам, когда окружающий мир, казалось, был наполнен волшебством, а судьбой управляли духи предков. Куклы отражают мифологические представления бурят о происхождении мира и человека.
Многие искусствоведы говорят о том, что Намдаковы открыли новое направление в творчестве - этно-фэнтези. Мы видим реальные одежды, аксессуары и атрибутику, можем прикоснуться к реальному бурятскому быту. Вместе с тем, сюжеты этих произведений - мифические и сказочные. Они объединяют культуры многих народов региона - бурят, монголов, китайцев.
Вот бы нам!
Министр культуры Елена Безрукова рассказала на открытии выставки, что видела кукол Намдаковых в Музее Востока в Москве. «Я долго ходила вокруг них и все думала, вот бы нам такое, - вспоминает министр. - Замечательно, что это сбылось».
Под каждую из 20 кукол сделали специальную витрину, выставляли свет, подводили сигнализацию. Сотрудники музея аккуратно распаковывали ящики и, затаив дыхание, доставали эти настоящие бурятские сокровища.
Встреча с древностью
В каждой кукле зритель увидит связь мифа и реальности и связь человека с природой. «Я попрошу каждого гостя пройти все витрины и найти свою куклу, - сказала директор Краеведческого музея Наталья Вакалова. - Когда, вы увидите куклу, от которой вам не захочется отходить, рассмотрите ее внимательно, послушайте, о чем она вам говорит».
Этой магической встрече немало способствуют сами витрины. Подойдя ближе, зритель одновременно видит и кукольный образ, и свое отражение в стекле. Невероятно сильной энергией древних притч и сказок будет наполнено пространство музея все дни работы экспозиции.
«За 200 лет существования музея я не помню такой выставки», - пошутила Наталья Вакалова.
Любить свой народ
«Я хочу передать низкий Поклон Даши Намдакову, - сказала на открытии председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич. - Можно быть хорошим художником и создавать великие полотна, а можно учить людей любить свою родину и свой народ. Работы Даши и его семьи как раз об этом».
Семья Намдаковых из небольшого бурятского села Укурик в Забайкалье свято хранит традиции предков, как принято у бурят. У старших Намдаковых восемь детей, и любой человек из этой большой семьи всегда поддерживает своих близких и помогает в любую минуту.
Сам Даши много занимается просветительством, а близ родного села создал лэнд-арт парк «Тужи». Здесь установлены его скульптуры, которые изготовлены из природных материалов этой местности и открывают миру древнюю культуру бурятской земли.
Игра и философия
Председатель Алтайского отделения Союза художников Дмитрий Петренко пришел на открытие с маленькой дочкой, которая смешно показывала пальчиком на витрины и говорила: «Кука!». «Куклу мы воспринимаем как то, с чем нужно играть, - сказал Петренко. - Но здесь это произведение искусства, авторский стиль, филосовское осмысление. Я считаю, что термин «куклы Намдаквых» должен как-то отдельно существовать как явление».
Кукла занимает особое место в бурятской культуре. Она неразрывно связана с поклонением культу матери и почиталась как хранительница и покровительница женского плодородия, семьи и детей. Куклы присутствовали на алтарях буддийских храмов, использовались в ритуалах и театрализованных представлениях.
«Мы попали в яблчко. Следующий год объявлен президентом Годом Семьи, - сказала Наталья Вакалова. - И я рада, что мы открываем его выставкой произведений этой замечательной семьи Намдаковых. Это очень символично».
Одна из сестер Даши Доржима на открытии выставки призналась, что очень растрогана высказанными здесь словами восхищения и благодарности: «Когда мы затевали это наше кукольное дело, вовсе не думали, что это выльется в какой-то большой проект, и мы будем ездить по России и за рубеж. Пусть для всех зрителей эта выставка станет новогодней сказкой в подарок от нашей семьи».
Выставка «Ульгер: сказки и грезы» работает в зале АГКМ на ул. Ползунова 39. Она продлится до 25 февраля 2024 года. Стоимость билета – от 150 рублей.